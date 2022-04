Non perderti la nostra video recensione di The Northman e scrivi un commento spiegando cosa ne pensi tu del film. Dopo aver visto la video recensione, leggi qui sotto altre info sul film.

Info su The Northman

The Northman è un film drammatico d’azione storico del 2022 diretto da Robert Eggers e co-scritto da Eggers e Sjón. Basato sulla leggenda di Amleth, il film è interpretato da Alexander Skarsgård (che ha anche prodotto la pellicola), Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe.

La trama segue Amleth, un principe vichingo che parte per una missione per vendicare l’omicidio di suo padre. Skarsgård desiderava girare un film sui vichinghi da diversi anni e Eggers ha deciso di fare del film il suo terzo progetto dopo che i due si sono incontrati per discutere di possibili collaborazioni future. Gran parte del cast si è unito a ottobre 2019 e le riprese si sono svolte da agosto a dicembre 2020 in Irlanda con un budget di produzione di $ 70-90 milioni. The Northman è stato presentato in anteprima mondiale a Stoccolma il 28 marzo 2022.

È uscito nelle sale in alcuni paesi il 13 aprile 2022 ed è uscito nelle sale negli Stati Uniti il ​​22 aprile.

Il film ha incassato oltre 26 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto il plauso della critica, con un elogio particolare rivolto alla sua direzione, ai valori di produzione e alle interpretazioni del cast.