Nel film “The Old Way“, Nicolas Cage interpreta un pistolero in un western con alti e bassi. Questo film segna la sua prima apparizione in un film di cowboy. Qui, Cage è un pistolero che insegue degli assassini con l’aiuto di sua figlia, una ragazza che non prova facilmente emozioni.

Il personaggio di Cage, Colton, un ex fuorilegge, si imbarca in una missione di vendetta insieme a sua figlia Brooke, interpretata da Ryan Kiera Armstrong. Questa trama è l’essenza del film “The Old Way”, prodotto da Saban Films e Lionsgate.

Il film potrebbe essere ricordato per due motivi: è sorprendentemente il primo western di Nicolas Cage in una carriera che dura da più di 40 anni e include quasi 100 ruoli diversi. Inoltre, durante le riprese in Montana nel 2021, si dice che Cage abbia lasciato il set a causa di preoccupazioni riguardo al modo in cui l’armiere Hannah Gutierrez-Reed gestiva le armi da fuoco. Due mesi dopo, Gutierrez-Reed è stata coinvolta nell’incidente mortale sul set di “Rust”, che ha coinvolto la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

Tornando al film in questione…

Il personaggio di Cage, Colton Briggs, è un ex pistolero che ha sepolto il suo passato e ora vive in campagna con la sua moglie Ruth, interpretata da Kerry Knuppe, e la loro figlia di 12 anni, Brooke. Una mattina, mentre Ruth è impegnata nelle faccende domestiche, chiede a Colton di accompagnare Brooke a scuola. La relazione tra padre e figlia non sembra essere delle migliori; appare chiaro che non hanno trascorso molto tempo di qualità insieme. Quando scoprono che la scuola è chiusa, Colton porta Brooke al negozio che gestisce. Brooke trascorre gran parte della giornata separando le caramelle per colore.

Durante la loro assenza, un gruppo di criminali attacca la loro casa, con conseguenze fatali per Ruth. La reazione di Brooke alla morte della madre è di totale assenza di emozioni. Colton, d’altro canto, è determinato a rintracciare e uccidere gli uomini responsabili, ma non può lasciare la figlia da sola, così Brooke si unisce a lui e si rivela essere un’ottima compagna. La mancanza di empatia si rivela utile in circostanze dove è necessario torturare qualcuno o maneggiare un’arma.

Il regista di The Old Way Brett Donowho e il direttore della fotografia Sion Michel hanno realizzato una produzione ben curata. Cage offre una performance efficace e intensa, ricordando una versione più sobria del personaggio di Clint Eastwood nel film “Gli spietati”. Tuttavia, il film si configura come un western di vendetta già visto molte volte, con cattivi che non sono molto intimidatori. Il risultato finale è un film d’azione divertente, ma con poche sorprese.

L’idea di un ex pistolero con una figlia che insegue una banda di fuorilegge con l’intento di ucciderli è piuttosto originale. Purtroppo, Noah LeGros, nei panni del principale antagonista, non è particolarmente convincente, e una sottotrama con Nick Searcy come sceriffo Marshal che parla bene ma dimostra di essere piuttosto inadeguato nel suo lavoro, rallenta solo l’azione. Cage indossa bene il cappello da cowboy e ha alcuni momenti degni di nota, ma “The Old Way” procede verso una conclusione prevedibile e già vista e rivista.

Il film nel complesso mi ha soddisfatto ma sicuramente non sarà ricordato come il miglior film di Nicolas Cage.

