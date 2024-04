Recensione di The Painter

Il film, diretto da Kimani Ray Smith e basato su uno script di Brian Buccellato, si snoda attraverso la vita di una coppia di agenti CIA in attesa del loro primo figlio. La loro esistenza viene stravolta da una tragedia che li vede operare su fronti opposti dello stesso caso, culminando in una perdita devastante che li divide irrimediabilmente. Il protagonista, Peter Barrett, abbandona la vita di agente per dedicarsi alla pittura, trasformando questo hobby in una via di fuga dai traumi passati per i successivi diciassette anni.

Un elemento chiave della trama è il rapporto di Peter con Byrne, interpretato da Jon Voight, una figura paterna che ha plasmato il suo destino fin dall’infanzia, trasformandolo in un’efficace macchina da guerra. Questa dinamica viene approfondita attraverso la rivelazione di un programma segreto della CIA che mira a replicare l’addestramento ricevuto da Peter sfruttando disabilità sensoriali come strumenti di combattimento.

L’arrivo inaspettato di una giovane ragazza di nome Elena, che afferma di essere la figlia di Peter, introduce un nuovo livello di complessità alla storia. Le sequenze d’azione che seguono, sebbene ricche di potenziale, sono spesso compromesse da una realizzazione tecnicamente inadeguata e da una mancanza di carisma nella performance di Charlie Weber.

Il film, pur tentando di esplorare le dinamiche emotive tra padre e figlia, non riesce a stabilire un legame credibile, lasciando inespressa la profondità della loro connessione. Inoltre, The Painter non approfitta appieno del suo concetto originale di utilizzare le disabilità come vantaggi in combattimento, risultando in una narrazione superficiale e sovraccaricata di colpi di scena prevedibili e dettagli narrativi non necessari.

Concludendo la recensione, The Painter si presenta come un film che, nonostante un cast stellare e una premessa intrigante, non riesce a sfruttare appieno il suo potenziale, lasciando gli spettatori con la sensazione di un’occasione mancata.

