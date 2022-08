Rosario Dawson ha fatto sussultare tutti gli appassionati di The Punisher, annunciando il proseguimento della serie TV, parole poi però smentite.

L’attrice che nella serie di Netflix ha interpretato Claire Temple, ha annunciato, infatti, che The Punisher avrà una seconda occasione nel Marvel Cinematic Universe e che sarà ancora una volta interpretato da Jon Bernthal. La notizia, annunciata sul palco di una convention, ha lasciato tutti senza parole.

Poco dopo però la stessa Dawson, dato che queste parole sono rimbalzate sul web, ha scritto su Twitter, dichiarando: “Non ci posso credere, ottenere informazioni dai fan durante le sessioni di autografi non è un qualcosa di affidabile. Colpa mia, ero emozionata. Le conferme non funzionano quando ci si fa dire ciò che si vuole sentire”. Questo per dire di aver ricevuto le sue informazioni dai fan e non da una fonte ufficiale.

L’MCU, infatti, ha avuto molto successo con le sue varie serie, ma molto prima che Moon Knight e Ms. Marvel difendessero il piccolo schermo, la casa degli eroi Marvel a livello televisivo era su Netflix e una delle serie più popolari della piattaforma era proprio The Punisher. E ora, anche se non ancora ufficialmente, tre anni dopo la fine della serie, l’ex star della Marvel Rosario Dawson ha rivelato che “sta succedendo di nuovo”, lasciando intendere un possibile ritorno della serie.

Al momento le parole dell’attrice Rosario Dawson non riescono a dare certezze. Si attendono quindi ulteriori sviluppi sulle prossime produzioni Marvel di Netflix e Disney+.

Il ruolo di Rosario Dawson in The Punisher

Rosario Dawson è stata uno dei pilastri delle serie televisive Marvel targate Netflix, tutte sfortunatamente cancellate dopo una sola o poche stagioni e che ora sono disponibili su Disney+.

L’attrice ha fatto il suo debutto come Claire Temple nella prima stagione di Daredevil, presentato in anteprima su Netflix nel 2015. La Dawson ha successivamente ripreso il suo ruolo nella serie dedicata all’eroina detective Jessica Jones, in Luke Cage, Iron Fist e nella serie crossover The Defenders. La sua ultima apparizione come Claire è arrivata proprio nella seconda stagione di Luke Cage, andata in onda nel 2018.

Il protagonista indiscusso della violenta The Punisher, Jon Bernthal, si è unito alla famiglia Marvel nei panni di Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil, arrivata su Netflix nel 2016. Bernthal è stato il quarto attore a interpretare il famigerato vigilante della Marvel Comics in live-action, dopo attori del calibro di Dolph Lundgren, Thomas Jane e Ray Stevenson.

Sebbene la serie sia durata solo due stagioni, è stata, insieme a Daredevil in termini di qualità, una delle migliori di Netflix. La serie infatti, era tutto ciò che un fan di Punisher poteva chiedere, era brutale, sanguinosa ed emotivamente intensa. Dopo aver interpretato il ruolo di primo piano Bernthal è stato molto richiesto per recitare in film come Ford v Ferrari ,Quelli che mi augurano la morte , King Richard e serie come We Own This City.

E tu che ne pensi delle parole di Rosario Dawson su un possibile ritorno di The Punisher? Lascia un commento!