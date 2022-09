Disney + non è da meno rispetto ai suoi diretti concorrenti ed è alla continua ricerca di titoli originali ed inediti che possano attirare l’attenzione dei propri abbonati, ma al tempo stesso che possano catturare l’interesse di nuovi telespettatori pronti a diventare utenti stabili. Per questo motivo la novità annunciata piace molto.

20th Television, The Gotham Group e 3 Arts Entertainment si sono messi insieme per lavorare ad una nuova serie tv in arrivo su Disney + e tratta da The Ring & The Crown, il romanzo fantasy di Melissa De La Cruz, autrice bestseller, che è uscito nell’aprile 2014. La serie tv sarà scritta da Aaron Harberts e Gretchen J. Berg ed è già in fase di sviluppo proprio perché si vogliono accelerare i tempi e portarla in scena il prima possibile. Ovviamente ci troviamo nel mondo arturiano dove la magia è di casa. La protagonista è Marie Victoria, principessa ed erede dell’impero più potente del mondo insieme ad Aelwyn Myrddyn sua cara amica e figlia di Merlino che è stata costretta a servire la corona. Nonostante i background differenti, le due ragazze sono riuscite a mantenere molto forte la loro amicizia. E mentre tutte le famiglie nobili del mondo si riuniscono a Londra per ostentare la loro ricchezza e la loro magia durante eventi sontuosi e festività annuali della stagione, le due ragazze fanno il loro gioco e cercano di assicurarsi il potere politico, il proprio futuro ed il vero amore. Al momento non ci è dato sapere chi farà parte del cast di The Ring & The Crown e neanche quando la serie tv arriverà sul piccolo schermo. Possiamo supporre che sarà per l’inizio del prossimo anno o, al più tardi, per metà anno, ma per il momento è tutto un punto interrogativo. Nel frattempo, però, Melissa De La Cruz si è detta molto felice di questa decisione:

Il libro The Ring & The Crown

“Sono così, così, così entusiasta di collaborare ancora una volta con la Disney. The Ring & The Crown è uno dei miei romanzi più belli, è stato ispirato dal mio libro preferito di tutti i tempi, Guerra e pace di Tolstoj, nonché dalla mia mitologia preferita di tutti i tempi, le leggende arturiane. Non vedo l’ora di vederlo prendere vita da un team, uno studio e un servizio di streaming così stellari”.

Da parte loro, anche Aaron Harberts e Gretchen J. Berg sono felici ed hanno aggiunto che:

“Siamo entusiasti di ritrovarci con Charlie Andrews, Reena Singh e 20th Television. La loro visione, combinata con la passione e l’esperienza di The Gotham Group, forniscono gli ingredienti perfetti per creare un sapone romantico, ricco di azione e soprannaturale con stagioni e stagioni di storie. Non potremmo essere più entusiasti di prendere parte alla realizzazione di questo ricco universo”.

La notizia della serie tv su The Ring & The Crown arriva direttamente da Deadline ed è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che sta amando sempre di più il genere fantasy.

E tu hai avuto modo di leggere il best seller The Ring & The Crown? Seguirai la serie tv in arrivo su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!