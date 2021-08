I Rolling Stones hanno ricordato Charlie Watts con un video pubblicato su Twitter nella giornata di ieri e qualche giorno dopo la morte del loro leggendario batterista.

Su twitter anche Mick Jagger ha condiviso anche “If You Can’t Rock Me” con filmati d’archivio di Watts sul palco, in studio e durante le riprese del video musicale della band.

Come aveva detto Watts in un’intervista mostrata durante il tributo: “quando gli Stones mi avevano chiesto di unirmi a loro, hanno parlato in termini di una band, un impegno in altre parole. ‘Oh, andrà avanti per un anno, o l’anno prossimo si chiuderà.’”

Il video di “If You Can’t Rock Me” termina con una fotografia della batteria di Watts con il cartello “Closed” appeso, precedentemente pubblicata sul Twitter di Keith Richards:

Watts è morto martedì in un ospedale di Londra all’età di 80 anni; non è stata rivelata la causa della morte. Dopo la morte di Watts, sono arrivati ​​i tributi di Questlove, Paul McCartney, Ringo Starr, Pete Townshend, Max Weinberg, Lars Ulrich e molti altri.

I Rolling Stones hanno anche annunciato che, nonostante la morte di Watts, il tour 2021 della band procederà come da programma.