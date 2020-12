Il film The Secret – La Forza di Sognare racconta le vicende del libro bestseller di Rhonda Byrne, “The Secret: Dare to Dream” (clicca qui per acquistarlo su Amazon) e ci dice come i pensieri positivi conducano a risultati positivi.

Miranda Wells (Katie Holmes) è una vedova che fa da madre a tre figli e lotta per arrivare a fine mese. Per sua stessa ammissione, non sono poveri, sono solo al verde. La loro sonnolenta città di New Orleans, in Louisiana, verrà nuovamente investita da un terribile ciclone. Mentre la gente del posto è abbastanza abituata a farsi sradicare le proprie vite ogni anno, per Miranda è una questione di vita o di morte. Sepolta da enormi debiti, non ha i mezzi economici per riparare la sua casa traballante. Lavora in un ristorante di pesce locale e il suo stipendio non copre nemmeno il costo delle sue cure dentistiche. Il proprietario del ristorante Tucker (Jerry O’Connell) nutre sentimenti per lei, ma Miranda non la pensa esattamente allo stesso modo. Qualcosa di cui la suocera premurosa ma invadente Bobby (Celia Weston) non riesce a capire. Ma proprio quando Miranda sta toccando il fondo, le capita, letteralmente, l’occasione della vita. Incontra l’affascinante Bray Johnson… lei gli tampona l’auto e lui si offre di riparare addirittura quella di Miranda. Oltre a questo, Bray si offre anche di riparare il suo tetto dopo che un albero si è schiantato su di esso formando un enorme crepa. Mentre l’ingresso di Bray porta cambiamenti positivi nella sua vita, porta anche una busta sigillata che dovrebbe consegnare a Miranda. Contiene la chiave di un segreto profondamente connesso con il passato, il presente e il futuro di Miranda.

Katie Holmes con i figli in The Secret – La Forza di Sognare.





Il regista e co-sceneggiatore Tennant sceglie in modo intelligente gli aspetti positivi del libro e lo adatta a una sceneggiatura piacevole che non ti delude mai. Fin dall’inizio, la narrativa del film crea abbastanza intrighi mentre si intreccia nei vari aspetti della vita di Miranda, incluso il tempo burrascoso di New Orleans. L’ambientazione è simbolica ma semplice. E nonostante racconti una storia che fondamentalmente si occupa di esplorare il potere dei pensieri positivi, la sceneggiatura non diventa mai prepotente. Certo, ci sono molte battute ispiratrici come “la coincidenza è il modo di Dio di rimanere anonimo”, ma provenendo da un attore esperto come Josh Lucas, non infastidiscono per niente.

Lucas ti starà subito simpatico nelle vesti di professore universitario saggio, ed è anche abbastanza abile nel sistemare i guai di una casa. Ti ritroverai a tifare per lui nonostante il segreto che sta nascondendo a Miranda Wells. A proposito di Miranda, anche Katie Holmes è stata scelta in modo appropriato e offre un’interpretazione decisamente buona. Tra il cast di supporto, Celia Weston è adorabile nei panni di Bobby, tanto che le sue trasgressioni nella vita di Miranda non sembrano mai fastidiose o fuori luogo. Anzi, sembra credibile nelle vesti di una suocera che vede in Bray un pericolo per il matrimonio della nuora.

Anche se “The Secret – La Forza Di Sognare” non ti dice ciò che già non sai, lo fa con semplicità e sensibilità. Nel complesso, è un film che ti dà una grande speranza in un modo che ti lascia divertito e appagato… e con qualche lacrimuccia, che non guasta mai.