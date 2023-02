Il debutto cinematografico di Nathaniel Martello-White si intitola “The Strays” ed è un thriller sociale che manca di mordente, disciplina e un terzo atto (finale). Quando il film si è interrotto bruscamente, ho aspettato che Ashton Kutcher saltasse fuori da dietro il mio divano per annunciare uno spin-off di “The Strays”, ma ahimè così non è stato. Si tratta di un’esperienza incompleta che commenta in modo casuale, e non in modo deciso, importanti temi riguardanti le divisioni razziali e i privilegi legati al colore della pelle.

Ashley Madekwe interpreta una casalinga complicata che tutti conoscono come Neve, una donna nera dalla pelle chiara che indossa parrucche, tanto trucco e si gode i comfort della periferia bianca. È sposata con il ricco e impeccabile marito bianco Ian (interpretato da Justin Salinger) e gode di una scintillante reputazione come vicepreside di una scuola privata. Neve si fonde con i suoi vicini dalla pelle bianca, anche se suoi figli sono di razza mista. Si chiamano Mary (Maria Almeida) e Sebastian (Samuel Small), ormai lontani dalla cultura nera. Neve rifiuta di riconoscere il suo passato e vive solo nel suo perfetto presente, ed è sul punto di organizzare il suo primo gala di beneficenza, finché l’arrivo di due presunti estranei non fa precipitare Neve, esponendo al pubblico la sua vita passata.

“The Strays” è uno studio di personaggi densamente complesso. Neve evita il colore della sua pelle a causa di problemi sociali dilaganti che sostengono l’ineguaglianza, ma il terzo atto di Martello-White non offre nessuna conflittualità interna. L’introduzione di Marvin (Jorden Myrie) e Abigail (Bukky Bakray) è così carica di emozioni, anche se poi il regista decide di abbandonare lo sviluppo dei personaggi a favore di una svolta horror nel terzo atto. Un film costruito su segreti si divide in tre atti, i primi due dei quali – uno riguardante “l’attuale Neve”, il secondo riguardante Marvin e Abigail, mentre il terzo non esiste. Martello-White vuole portare avanti conversazioni scomode sulla genitorialità, l’abbandono e su come il colore della pelle influenzi entrambi, ma neutralizza l’intera esperienza scegliendo la conclusione più scontata e mal concepita possibile.

Il tentativo di seguire le orme del genere di Jordan Peele spreca qualsiasi commento tagliente in quello che potrebbe essere il finale peggio concepito degli ultimi anni.

Come thriller… non c’è calore dietro le scene più minacciose di “The Strays”. Ciò che inizia psicologicamente con Neve che costruisce complotti nella sua testa, o vede la figura di Marvin come un fantasma, è solo un breve momento di disagio nel primo atto. Martello-White gioca con visioni e preludi di intrusioni con minimi gradi di intensità nel tentativo di concentrarsi sul fatto che la casa di carte di Neve crolli al minimo soffio. Poi gli orrori diventano un lavandino che trabocca, una palestra personale e un gioco di Scrabble: per quanto arrabbiato si possa presentare The Strays, la tensione e il pericolo non si percepiscono.

Madekwe non si sente sostenuta nella sua performance dominante, poiché il film non perde tempo a esporre la sua paranoia.

Purtroppo, questo thriller deludente rafforza stereotipi comuni sugli uomini neri e le madri nere. Nonostante sia basato su una storia vera, The Strays, nel migliore dei casi, cerca ma fallisce nel commentare le ingiuste disuguaglianze razziali che hanno portato le persone a prendere decisioni di vita sbagliate. Nel peggiore dei casi, questo film può essere giustamente visto come irresponsabile per il modo in cui rappresenta gli uomini neri e le madri nere. La prima metà del film è accompagnata da una colonna sonora costante e inquietante che dovrebbe drammatizzare ciò che Cheryl/Neve prova dentro di sé, ovvero il terrore che il suo passato (da donna nera) venga scoperto nel suo attuale ambiente bianco e agiato, ma questo trattamento non fa altro che rafforzare l’affermazione stanca e razzista delle donne nere viste come “pazze”. Il film non affronta in modo intelligente nemmeno il fatto che tutti i personaggi bianchi nel film sembrano incredibilmente razionali, calmi e perfettamente a posto, mentre ogni volta che appare la “nerezza” (come nella figura di un uomo nero), la musica inquietante suona, le riprese minacciose scuotono lo spettatore e la violenza arriva quasi istantaneamente.

Ciò risulta particolarmente offensivo quando i figli di Neve, ora adulti, appaiono realmente. In modo inspiegabile, il fratello e la sorella minore (che Cheryl/Neve ha abbandonato a un padre “cattivo e violento” nella sua vita passata) ritornano con un atteggiamento minaccioso per terrorizzare la madre e la sua nuova famiglia. Con veleno e violenza, l’uomo insegna al fratellastro come fumare sigarette, drogarsi (con la marijuana) e commettere violenza (picchiando un compagno razzista). Quest’uomo viene spesso mostrato come arrabbiato e violento. Molti bambini vengono abbandonati ma non crescono desiderando violenza e terrore sui loro abbandonatori. Perché raccontare questa storia? Perché raccontarla in questo modo e da questa prospettiva? Cosa trae lo spettatore da tutto ciò? Per alcuni, questo film sarà semplicemente un fallimento in quanto è un thriller che si sviluppa verso un finale insoddisfacente e vuoto, ma per altri, questo film sarà semplicemente offensivo, razzista e irresponsabile.

E tu che ne pensi di The Strays? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti. Io ho deciso di dare 3 al film.