Si è conclusa la produzione nell’Australia occidentale del thriller psicologico “The Surfer ”, con Nicolas Cage. I produttori hanno rilasciato una prima immagine di un Cage arruffato e confuso all’interno di un’auto in cui il suo personaggio potrebbe aver dormito.

Il film racconta la storia di un uomo che torna in Australia per riacquistare la casa di famiglia dopo molti anni negli Stati Uniti, qui viene umiliato di fronte al figlio adolescente da un gruppo di surfisti locali che rivendicano la proprietà della spiaggia. Ferito, li sfida e rimane sulla spiaggia. Mentre il conflitto si intensifica, viene portato al limite della sanità mentale e la sua identità viene messa in discussione.

Il film è diretto da Lorcan Finnegan e scritto da Thomas Martin, con la produzione che si svolge interamente in un’unica location a Yallingup, nell’Australia occidentale.

“The Surfer” Nicolas Cage: il cast

Ad unirsi a Cage è un cast australiano che comprende Julian McMahon, Nicholas Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn, Finn Little e Charlotte Maggi.

“The Surfer” è una coproduzione australiano-irlandese, prodotta da Tea Shop Productions, Arenamedia, Lovely Productions e Gramercy Park Media con il supporto di Screenwest attraverso il Western Australian Production Actress Incentive. Mossbank gestisce le vendite internazionali.

In Australia, il film uscirà come Stan Original Film, in collaborazione con CinemaPlus che distribuirà il film nelle sale.

Cage sta attualmente andando alla grande dopo una performance ben accolta in “Dream Scenario”, che ha debuttato a Toronto. È previsto infatti che appaia in molti altri film, incluso un sequel del suo “Lord of War”, anche se recentemente ha detto che dopo una carriera che abbraccia più di 100 titoli sta pensando di ritirarsi.

E tu cosa ne pensi di “The Surfer” con Nicolas Cage? Lascia un commento!