Renée Zellweger è un’attrice del Texas classe 1969. Protagonista di una carriera piena di successi iniziata grazie ai suoi ruoli in film di rilevanza mondiale come Jerry Maguire, La voce dell’amore e Betty Love con quest’ultimo che le è valso il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia.

Tuttavia, da quasi tutti è conosciuta per essere stata Bridget Jones nella trilogia dei film Il diario di Bridget Jones (2001), Che pasticcio Bridget Jones (2004) e Bridget Jones’s Baby (2016). Molto amata per la sua bellezza, il suo talento e la sua ironia, ora è pronta per tornare protagonista del piccolo schermo. La Zellweger, infatti, sarà il volto principale della serie tv The Thing About Pam. La serie tv in arrivo si baserà sull’omonimo podcast che narra la storia, realmente accaduta, di Pam Hupp e del suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faaria avvenuto nel 2011 e che ha portato, inizialmente, all’arresto del marito Russ. Fino a quando, però, la condanna non è stata ribaltata e sono nati una serie di eventi che hanno fatto capire come Pam Hupp fosse coinvolta in prima persona e che anche il suo alibi per coprire il tutto era falso. In Italia sarà possibile vedere The Thing About Pam a partire da questa estate in chiaro, sul canale Mediaset Canale 20. La prima stagione sarà composta da sei episodi che ci terranno compagnia durante la stagione estiva. Al momento, però, non è stata ancora annunciata la data ufficiale che non tarderà ad arrivare. Vedremo, appunto, Renée Zellweger nei panni dell’imprenditrice Pam Hupp ed è proprio irriconoscibile nel ruolo che veste. Tanto che la produttrice Jenny Klein ha affermato che:

“Vedere Renée è stato surreale ed anche un pò spaventoso. Non era solo l’incarnazione fisica di Pam, ma era il suo modo di parlare, i suoi modi di fare, il modo di gesticolare. Era l’intero pacchetto”.

Renée Zellweger nei panni di Pam Hupp

La Zellweger si è immedesimata a pieno nel suo ruolo, proprio come aveva fatto con il ruolo di Judy Garland nel film biografico Judy. D’altronde, l’attrice stessa ha rivelato come sia indispensabile per lei immedesimarsi a pieno nel ruolo che deve interpretare poiché rende tutto più facile e ti fa amare la storia. Nel cast di The Thing About Pam ci sarà spazio anche per altri nomi importanti come Josh Duhamel che vestirà i panni di Joel (avvocato di Russ Faria), Judy Greer quelli di Leah (pubblico ministero della contea di Lincoln), Gideon Adlon sarà Mariah (la figlia di Betsy e Russ), Sean Bridgers sarà Mark Hupp (il marito di Pam) e Glenn Fleshler sarà Russ Faria (marito di Betsy). All’estero la nuova serie tv non ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico nonostante sia stato riconosciuto il talento di Renée Zellweger, non ci resta altro che aspettare il suo arrivo in Italia per vedere cosa ne pensano i telespettatori italiani.

E tu conoscevi la storia di Pam Hupp? Cosa ne pensi di Renée Zellweger e di questo nuovo ruolo per The Thing About Pam? Ti aspettiamo nei commenti!