Ieri ho deciso di recuperare la serie tv in onda su Sky Atlantic The Undoing – Le verità non dette. Mi mancavano due episodi per finire questa serie tv e ho deciso di rimediare… anche perché l’ultimo è oggettivamente il più bello ed emozionante. Ma lo scoprirai tu stesso, perché in questa recensione senza spoiler mi limiterò ad analizzare i pregi e i difetti di questa serie, accennando qualcosa sulla trama che però puoi pescare nelle sinossi o trailer vari.

Ma partiamo da un aspetto fondamentale.

Qual è la domanda su cui ci fa riflettere la serie tv?

Te lo dico subito.

Quanto sei pronto ad amare chi ti circonda e a rimanergli fedele anche se c’è la possibilità che abbia fatto cose spregevoli? Questa è la domanda al centro di The Undoing – Le verità non dette, la nuova serie tv di HBO basata sul romanzo Una famiglia felice (You Should Have Known) dell’autore Jean Hanff Korelitz, che puoi facilmente recuperare attraverso il link qui sotto.

Il thriller psicologico raccontato attraverso cinque episodi è opera dell’acclamato veterano David E. Kelley ed ha come protagonisti due stelle affermate del cinema: Nicole Kidman e Hugh Grant nei panni di una coppia sposata le cui vite vengono lacerate in seguito all’omicidio di un altro genitore della scuola d’élite del figlio Henry (Noah Jupe).

Come tutti i buoni misteri, non tutto è come sembra nella scena del crimine di The Undoing – Le verità non dette. Proprio quando pensi di poter finalmente iniziare a pensare a ciò che è accaduto e esattamente chi ha fatto cosa, viene rivelato un nuovo segreto che ti porta a riflettere in modo diverso.

La serie è raccontata dal punto di vista della psicologa di successo interpretata dalla Kidman, Grace Fraser, che incontra una nuova arrivata nella scuola del figlio, Elena Alvez (la bella Matilda De Angelis), e insieme a questa vive alcuni incontri abbastanza particolari. Dopo la morte di Elena, la stabilità familiare di Grace va in frantumi quando la stessa scopre che il legame tra la sua famiglia e questa “estranea” è molto più stretto di quanto si fosse resa conto. Inoltre, qualcuno della sua famiglia potrebbe aver commesso l’atroce crimine. Mentre la polizia continua con le sue indagini, Grace ha bisogno di capire a chi credere e, spera, scoprire alcune delle dure verità dietro al crimine.

Attraverso uno sviluppo del personaggio lento e abilmente realizzato, i segreti sui colpi di scena vengono rivelati poco alla volta. Tutti sono sospettati e non ci si può fidare di nessuno. Per fortuna non senti mai alcuna forma di déjà vu o ripetitività.

Questo grazie a una combinazione perfettamente riuscita tra la sceneggiatura di David E. Kelley e le interpretazioni di Kidman, Grant e Donald.

Ed è davvero la recitazione che merita elogi poiché i personaggi di The Undoing – Le verità non dette sono tutti portati alla vita brillantemente nella loro incredibile complessità. È una serie che fa molto affidamento sulle sfumature e sottigliezze dei suoi protagonisti per dare un senso a determinate azioni e per fortuna il cast è più che all’altezza del compito. Vi ritroverete a sforzarvi di capire dove si trova la verità mentre loro illustrano la storia in modo credibile.

The Undoing è il tipo di serie che probabilmente riceverà molti premi il prossimo anno proprio grazie alle interpretazioni dei personaggi.

La storia stessa è ben raccontata e assolutamente accattivante. Anche se inizia un po’ lentamente mentre cerca di presentarti i diversi personaggi, poi cresce quando ti spinge all’interno del mistero e ti trascina in molte direzioni diverse, in cui devi: cercare di capire chi ha commesso l’omicidio e collegarti emotivamente a Nicole Kidman.

La regista Susanne Bier dirige l’intero show in modo brillante così come aveva fatto in The Night Manager. Di conseguenza, ogni episodio sembra completamente coerente nel tono e nel design.

Questo non vuol dire che The Undoing – Le verità non dette sia perfetto e privo di difetti. Alcuni personaggi prendono decisioni stupide nella loro ricerca di dimostrare la propria innocenza e alcuni percorsi della storia potevano essere esplorati meno, perché non aggiungono nulla di cruciale al mistero dell’omicidio. Il ritmo non è troppo sostenuto da rendere questi episodi difficili da seguire e capire ma tuttavia ti servirà un po’ di tempo per percepire alcune delle verità che potrebbero essere state davanti a te tutto il tempo.

In questa epoca di serie TV di alta qualità, ci sono sicuramente show più stimolanti, orientati all’azione o anche più elettrizzanti. Ce ne sono pochi in questo momento, però, in grado di attirare sia le corde del tuo cuore che i tuoi nervi in ​​modo così efficace come saprà fare The Undoing. Se hai già visto Big Little Lies di HBO (anch’esso creato da Kelley e interpretato da Kidman), allora avrai un’idea di cosa aspettarti da questa serie.

Questa non è una reinvenzione del genere crime mistery, ma con personaggi interpretati in modo superbo, tensione contorta e una storia che ti tiene agganciato per tutto il tempo, The Undoing è sicuramente tra i più interessanti del genere usciti negli ultimi anni.