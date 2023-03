The Walking Dead è una serie tv drammatica che ha all’attivo undici stagioni per un totale di 177 episodi e che lo scorso novembre si è definitivamente conclusa.

Senza ombra di dubbio si tratta di una delle serie tv più amate di sempre poiché è stata in grado di attirare l’attenzione del pubblico, ma soprattutto è riuscita a continuare a stupire nonostante le undici stagioni. Per questo motivo c’è grande attesa per l’arrivo di Dead City, lo spin off. Si sa che ultimamente gli spin off vanno molto di moda poiché ci danno la possibilità di continuare a concentrarci sulla serie tv, ma al tempo stesso danno risalto a determinati personaggi della storia. Al tempo stesso, però, non è sempre facile convincere i telespettatori con un nuovo lavoro, soprattutto se bisogna confrontarlo con The Walking Dead. The Walking Dead, infatti, continuerà a tenerci compagnia ma lo farà in modo inedito: preparatevi a dire addio ai boschi, ai prati ed alle radure per dare il benvenuto a città apocalittiche.

Dead City vedrà come protagonista la coppia formata da Negan (interpretato dall’attore Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (interpretata dall’attrice Lauren Cohan). Troveremo la coppia a New York mentre cerca di salvare Hershel Rhee, il figlio di Maggie, che è stato rapito da Il Croato, un cattivo di cui conosciamo solo il nome. Una New York apocalittica dove i ponti ed i tunnel sono stati fatti saltare in aria all’inizio della pandemia per poter bloccare il branco di vaganti e così è rimasta per dodici anni. Lo showrunner Eli Jorné non ha nessun dubbio ed è convinto che Dead City piacerà molto al pubblico perché si tratta di un vero e proprio capolavoro. Queste le sue parole:

I protagonisti dello spin off Dead City

“E’ The Walking Dead come non l’avete mai vista prima. Siamo stati ad Atlanta, ma non abbiamo davvero vissuto in una città come questa. Penso che per personaggi come Maggie e Negan, che corrono nei boschi da molto tempo, sia un mondo completamente nuovo, estramamente claustrofobico e spaventoso. È decisamente diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima”.

Anche i protagonisti di Dead City sono molto soddisfatti del lavoro svolto. Inutile dirlo, cresce molto la curiosità nel pubblico che non vede l’ora di poterla vedere sul piccolo schermo. Non ci resta altro che aspettare il 18 giugno, giorno in cui The Walking Dead: Dead City sarà presentato in anteprima su AMC ed AMC +.

