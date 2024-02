Dopo aver guardo la nostra video recensione di The Warrior – The Iron Claw, scrivi un commento per dire la tua sul film.

“The Warrior – The Iron Claw” è un film biografico sportivo del 2023, scritto e diretto da Sean Durkin. Si basa sulla vita del lottatore professionista Kevin Von Erich e della sua famiglia. Nel cast troviamo Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany e Lily James. Il film ha visto il suo debutto al Texas Theatre di Dallas l’8 novembre 2023, è stato rilasciato negli Stati Uniti da A24 il 22 dicembre 2023 e in Italia il 1 febbraio 2024. Ricevendo il plauso della critica per il peso emotivo, le performance del cast e la rappresentazione del wrestling professionistico, è stato nominato tra i primi 10 film del 2023 dal National Board of Review e ha incassato 37 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama si svolge nel 1979, quando Kevin Von Erich, campione dei pesi massimi NWA del Texas, si preoccupa che suo padre, proprietario della WCCW Jack “Fritz” Von Erich, stia allontanando il fratello minore Mike dalle sue ambizioni musicali.

Durante il debutto nel wrestling di suo fratello David, Kevin inizia una relazione con una donna di nome Pam e le racconta della “maledizione dei Von Erich”, che ha portato alla morte del fratello maggiore Jack Jr. durante l’infanzia, creduta scatenata dal cambio di cognome del padre da Adkisson a quello di sua madre, una famiglia segnata da continue tragedie. Il film segue le sfide e le tragedie dei Von Erich, inclusa la morte di David per enterite mentre era in tour in Giappone e il suicidio di Mike, gravemente danneggiato al cervello dopo essere uscito da un coma indotto da uno shock tossico.

La narrazione culmina con il suicidio di Kerry Von Erich e le successive vicende di Kevin, che cerca di distanziarsi dalla maledizione cambiando legalmente il cognome del figlio neonato in Adkisson. Il film è stato sviluppato con l’ambizione di lungo termine di Durkin di raccontare la storia dei Von Erich, una famiglia segnata da tragedie ma anche da momenti di trionfo nel mondo del wrestling professionistico.