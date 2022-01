Arriva oggi il nuovo album di The Weeknd dal titolo Dawn FM e ad aprirgli le porte, in rotazione radiofonica da oggi stesso, il singolo Scrifice, una canzone che vi farà venir voglia di alzarvi e ballare.

Il singolo Sacrifice arriva praticamente a sorpresa, dopo essere stato annunciato soltanto pochi giorni fa con un trailer avvincente pronto a lanciare l’intero nuovo progetto dell’artista canadese, insieme a tracklist e cover dell’album.

L’album Dawn FM è stato presentato dall’artista come una vera e propria esperienza sonora, coronato poi dalla presenza e dalla partecipazione di numerosi artisti, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e Jim Carrey. IIl singolo Sacrifice si fa notare per i suoi ritmi funkeggianti e un ritornello che ti entra subito in testa, sin dal primo ascolto.

Il significato del testo di Sacrifice di The Weeknd

Nel testo di Sacrifice, come suggerisce il titolo, si parla del sacrificio della propria libertà e dei propri spazi quando si è parte di una coppia e di una relazione.

Il punto di vista di chi canta è chiaro: non si vuole sacrificare la propria libertà, i propri spazi il proprio modo di stare al mondo per nessuno, nemmeno per la persona amata.

Come infatti ripete il ritornello:

I don’t want to sacrifice

For your love, I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my timе [Non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore, ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo] dal testo di Sacrifice di The Weeknd

E come dargli torto? In effetti una relazione non dovrebbe mai significare la fine del proprio tempo e dei propri spazi. La giusta misura e la verità, come sempre, sta nel mezzo.

E tu cosa ne pensi di Sacrifice di The Weeknd e del significato del testo? Parliamone insieme nei commenti che trovi alla fine dell’articolo. Prima però leggi la traduzione completa del brano qui sotto.

Traduzione Sacrfice

Sono nato in una città

Dove le notti invernali non dormono mai

Quindi questa vita è sempre insieme a me

Il ghiaccio nelle mie vene non uscirà mai

mio, ooh

mio, ooh

Uh, ogni volta che provi a mettermi in sesto

So che non troverai mai quel pezzo mancante

Quando piangi e dici che ti manco

Mento e ti dico che non me ne andrò mai, ma

Mi sacrifico (Sacrificio)

Il tuo amore per più della notte (della notte)

Cerco di lottare (lottare)

Non puoi incatenarmi (Giù)

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore, ci provo

non voglio sacrificarmi

Io amo il mio tempo

mio, ooh

mio, ooh

Ti tengo nelle parti più complesse

Quando senti che è la fine

Perché la vita è ancora degna di essere vissuta

Sì, questa vita è ancora degna di essere vissuta

Posso abbatterti e prenderti

E sc**are come se fossimo amici

Ma non catturare i sentimenti

Non essere qui a catturare i sentimenti perché

Mi sacrifico (Sacrificio)

Il tuo amore per più della notte (della notte)

Cerco di combattere (lottare)

Non puoi soffocarmi (Giù, giù, giù)

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore, ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore (Oh), ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo (mio, ooh)

Oh, piccola

Spero che tu sappia che io, ci ho provato

Oh, piccola (piccola)

Spero che tu sappia che amo il mio tempo, oh

non voglio sacrificarmi

Non voglio, ci provo (Ehi)

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo

mio, ooh

mio, ooh