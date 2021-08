The Weeknd torna a deliziare i suoi fan con una canzone che è davvero una bomba, si tratta di Take My Breath, un pezzo ritmato ed accattivante che conquista sin dal primo ascolto.

La canzone Take My Breath apre un nuovo capitolo della carriera di The Weeknd, che non pubblicava una canzone sin dal marzo del 2020, con After Hours. Come ha voluto precisare lo stesso artista: “l’era After Hours è finita e l’alba sta arrivando”, suggerendo anche l’arrivo a breve di un nuovo album.

Il video ufficiale di Take My Breath

Il nuovo singolo è stato presentato a sorpresa questa notte, accompagnato da un video ufficiale che sta facendo parlare molto di sé.

La clip, diretta da Cliqua, è stata accompagnata da un serio avvertimento per tutti coloro che soffrono di crisi epilettiche dal momento che nel video sono presenti numerose luci stroboscopiche che, è risaputo, causino attacchi e crisi di epilessia.

Il video ufficiale di Take My Breath, che puoi vedere in cima all’articolo, doveva inizialmente essere presentato nei cinema americani prima della proiezione del film Suicide Squad, ma proprio a causa degli effetti che può causare a chi soffre di epilessia, è stato ritirato dalle sale cinematografiche e pubblicato soltanto sul web.

Il significato e la traduzione di Take My Breath

La canzone di The Weeknd ha un testo molto semplice che si pone come romantico, provocatorio e sensuale. Un tema ben esposto nel video ufficiale che mostra il cantante in compagnia di una donna che dispone di lui a suo piacimento.

E tu cosa ne pensi di Take My Breath? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo tradotto della canzone qui sotto.

Traduzione

Ho visto il fuoco nei tuoi occhi

Ho visto il fuoco quando guardandoti negli occhi

Mi dici cose che vuoi provare

So che la tentazione è il diavolo travestito

Rischi tutto per sentirti viva

Ti stai offrendo a me come in un sacrificio

Hai detto che lo fai ogni volta

Dimmi che mi ami se ti porto alla luce

[pre-ritornello]

È come un sogno quello che prova con me

Adora essere al limite

La sua fantasia mi sta bene

Poi improvvisamente la piccola dice

[coro]

Lasciami senza fiato

E fallo durare per sempre piccolo

Fallo ora o mai più piccolo

Lasciami senza respiro

Nessuno lo fa meglio piccolo

Portami vicino a

Vuoi che ti tenga stretto

Mi attiri più vicino, senti il ​​calore tra le tue gambe

Sei troppo giovane per porre fine alla tua esistenza

Ragazza non voglio essere quello che paga il prezzo

[pre-ritornello]

È come un sogno quello che prova con me

Adora essere al limite

La sua fantasia mi sta bene

Poi improvvisamente la piccola dice

[coro]

Lasciami senza respiro

E fallo durare per sempre piccolo

Fallo ora o mai più piccolo

Prendi il mio respiro

Nessuno lo fa meglio piccolo

Portami vicino a

paradiso tesoro

prendi il mio respiro

ooh

Oh, oh-oh-ooh, mi vedranno

Oh-ooh, ooh-oh no

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, ooh-oh

Lasciami senza fiato

E fallo durare per sempre piccola

Fallo ora o mai più piccola

Lasciami senza fiato

Nessuno lo fa meglio piccola

Saremo vicini al paradiso tesoro

Lasciami senza fiato

Lasciami senza fiato

Nessuno lo fa meglio piccola

Portami vicino al paradiso piccola

Lasciami senza fiato