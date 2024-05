The Witcher è una serie tv polacco – statunitense che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre del 2019. All’attivo ha, per il momento, tre stagioni per un totale di 24 episodi con gli ultimi arrivati sul piccolo schermo lo scorso luglio.

La serie è stata creata da Lauren Schmidt Hissrich e si basa sulla Saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzey Sapkowski, famoso autore polacco. The Witcher ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Infatti ha avuto anche due prequel, sempre per Netflix, con il film di animazione The Witcher: Nightmare of the World e la miniserie The Witcher: Blood Origin. E adesso è in arrivo la quarta stagione che è attesa con ansia dai telespettatori. Per rendere un po’ meno pesante questa attesa, Netflix ha reso pubblico il primo trailer che vede Liam Hemsworth debuttare nei panni di Geralt di Rivia e prendere, così, il posto di Henry Cavill. Proprio in questi giorni si è al lavoro nel Regno Unito per i nuovi episodi.

Liam Hemsworth in The Witcher

L’analisi del trailer di The Witcher 4

Nel trailer di The Witcher 4 vediamo Liam Hemsworth mentre si trova in paesaggi pieni di nebbia e tenebrosi, tipici della famosa serie tv. È vestito con l’iconica armatura di Geralt ed è pronto per mettersi alla prova ed affrontare i pericoli. La stagione, infatti, seguirà le vicende di Geralt, di Yennefer e di Ciri che, separati, attraverseranno un Continente devastato dalla guerra ed infestato da demoni sempre più numerosi. Se riusciranno a guidare i gruppi di disadattati con cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al Battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

La quarta stagione di The Witcher ha tutte le carte in regola per essere un successo anche perché sarà il capitolo che precede quello finale. Contemporaneamente alle riprese della quarta stagione, infatti, si faranno anche quelle per la quinta stagione che sarà la stagione conclusiva della serie tv con lo staff che promette di offrire al pubblico una conclusione soddisfacente ed epica.

E tu hai già visto The Witcher? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!