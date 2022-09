L’attesa è finita perché nella notte gli Arctic Monckeys hanno pubblicato There’d Better Be a Mirrorball, il primo singolo estratto da The Car, il settimo album in studio della band in uscita il 21 Ottobre prodotto da Domino.

“There’d Better Be a Mirrorball” è il primo brano ufficiale della band in quattro anni e continua il percorso sonoro intrapreso in Tranquility Base Hotel & Casino ed è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme digitali o per l’acquisto su Amazon da oggi.

In una recente intervista, il cantante degli Arctic Monkeys ha rivelato alcuni dettagli su The Car: “Abbiamo ripreso proprio da dove Tranquility Base Hotel & Casino si era interrotto”, racconta Turner. “Abbiamo abbandonato la fantascienza e in The Car siamo tornati sulla Terra. Ritengo di esserci avvicinati al suono nella sua versione migliore, più dinamico».

Alex Turner ha parlato anche delle ispirazioni musicali presenti non solo nel disco, ma anche nella scelta del luogo della registrazione. “Nell’album c’è un sacco dei Led Zeppelin e dei Rolling Stones. Anche loro avevano registrato in questa casa in campagna”.

Il significato di “There’d Better Be a Mirrorball” degli Arctic Monckeys

“There’d Better Be a Mirrorball” è una ballad dalle sonorità vintage, retrò, che sembrano ancora rifarsi a quelle presentate nel loro ultimo lavoro di quattro anni fa.

D’altronde, nel corso di alcune interviste Matt Helders, batterista del gruppo, ha fatto intendere che anche questo lavoro seguirà le orme del predecessore, presentando atmosfere quasi jazz, o comunque d’altri tempi.

La release del singolo è stata accompagnata da un videoclip ufficiale diretto proprio dal frontman degli Arctic Monkeys. Il video, dalle tinte lo-fi e retrò, mostra i quattro in un contesto intimo, impegnata a registrare la traccia tra luci bokeh, filigrana e graffi sulla pellicola, nel mood che è tipico degli anni ’70 del mellotron e del mai abbandonato pianoforte. Che si tratti proprio di riprese fatte durante le sessioni di registrazione di The Car?

La traduzione di “There’d Better Be a Mirrorball” degli Arctic Monckeys

Non emozionarti, non è da te

“Ieri” sta ancora scivolando via dal tetto, non è una novità

So di aver promesso che questo è ciò che non avrei fatto

In qualche modo fare il vecchio sciocco romantico

Sembra adattarsi meglio all’umore

Quindi, se vuoi accompagnarmi verso la macchina

Dovresti sapere che avrò il cuore pesante

Quindi, per favore, possiamo essere assolutamente sicuri

Che ci sia una sfera specchiata?

Stai diventando cinica e questo non va bene

Rilancerei la tinta rosa sulla veduta esplosa

Tesoro, se fossi in te

E a che cosa devo quell’appetito insaziabile?

Per il momento in cui li guardi negli occhi

E dici “Baby, è stato bello”

Quindi, se vuoi accompagnarmi verso la macchina

Dovresti sapere che avrò il cuore pesante

Quindi, per favore, possiamo essere assolutamente sicuri

Che ci sia una sfera specchiata per me?

Oh, sarebbe meglio che ci sia un sfera specchiata per me

Oh, è meglio che ci sia una sfera specchiata per me

