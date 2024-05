“These Walls” è la nuova canzone di Dua Lipa condivisa insieme alla pubblicazione del nuovo disco della cantante, “Radical Optimism”, disponibile dal 3 maggio 2024.

L’album, composto da 11 canzoni, contiene anche le hit globale “Houdini” che è stato in Italia il brano internazionale più passato in radio per 9 settimane, “Training Season” , il singolo straniero più passato in radio per sette settimane e la canzone che ha anticipato l’album “Illusion”.

Il significato di “These Walls” Dua Lipa

Il brano racconta la fine di una relazione e l’accettazione, sofferta, di un rapporto arrivato al capolinea. Dopo la fine di questa storia resta tanta sofferenza e dolore e se anche le pareti potessero parlare direbbero alla coppia di lasciarsi. I due protagonisti infatti non riescono a dirsi addio anche se sanno entrambi che sarebbe la cosa migliore da fare.

La traduzione di “These Walls” di Dua Lipa

Forse dovremmo cambiare lavoro

Perché, tesoro, sai che nessuno batte le nostre facce da poker

E quando la notte finisce in lacrime

Ci svegliamo e ci incolpiamo sull’essere ubriachi

Oh, questo amore sta svanendo

Così tanto che non lo diciamo

Ma se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Basta”

(Direbbero) “Molla tutto”

Se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Lo sai”

(Direbbero) “Sei fregato”

Non dovrebbe fare così male

Oh, se queste pareti potessero parlare

Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Queste pareti) Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Queste pareti, queste pareti)

Ci dicono “Vai e affronta le tue paure”

Sta peggiorando quanto più rimaniamo insieme

Lo chiamiamo amore, ma lo odiamo qui

Abbiamo davvero voluto dire per sempre quando l’abbiamo detto?

Oh, questo amore sta svanendo

Così tanto che non diciamo

Ma se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Basta”

(Direbbero) “Molla tutto”

(Lo so) Se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Lo sai”

(Direbbero) “Sei fregato”

Non dovrebbe fare così male

Oh, se queste pareti potessero parlare

Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Queste pareti) Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Queste pareti) Ci direbbero di lasciarci

Non vuoi andare (Andare)

Non vuoi fermarti (Fermarti)

Il cielo sa che io (Io)

Non voglio essere quello che lo interrompe

Ma se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Basta”

(Direbbero) “Molla tutto” (Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere)

Se queste pareti potessero parlare

(Direbbero) “Lo sai”

(Direbbero) “Sei fregato”

(Sì, lo sai, sì, sai che sei fregato)

Non dovrebbe fare così male

Oh, se queste pareti potessero parlare

Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Queste pareti) Ci direbbero di lasciarci

(Queste pareti, queste pareti)

(Ci direbbero di lasciarci)

E tu, cosa ne pensi di “These Walls” di Dua Lipa? Lascia un commento!