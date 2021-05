I fan della serie This Is Us sono già in fibrillazione perché finalmente è ripresa ad andare in onda la quinta stagione dello show, che a causa della pandemia da Coronavirus ha avuto, quest’anno, un percorso molto accidentato.

Il cast di This Is Us è tornato sul set a partire dagli ultimi giorni di settembre 2020, dopo una serie di pause forzate dettate dal Covid-19. Sui canali Sky Q e Now, invece, le puntate della quinta stagione hanno iniziato ad essere trasmesse nuovamente dal 14 aprile, dopo l’ennesima pausa. Ma cosa dobbiamo ancora aspettarci prossimamente dallo show? A quanto pare diversi colpi di scena!

Nella quinta stagione dello show, infatti, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, oltre a continuare con le storylines già aperte nella stagione precedente, si scopriranno incredibili nuovi segreti che riguardano la famiglia Pearson. Si parlerà ovviamente di Coronavirus, ma non solo! Si comincia a tessere, infatti, il filo che porterà tutto ad avere un senso per arrivare a quello che presumibilmente sarà il finale dell’intera serie TV.

Tutte le novità della quinta stagione di This Is Us

Siete pronti a qualche SPOILER? Bene, stiamo parlando del flashforward in cui Rebecca Pearson (interpretata dall’attrice Mandy Moore) sembra essere ormai in procinto di passare a miglior vita, mentre si trova a casa di suo figlio Kevin (l’attore Justin Hartley), insieme a tutta la famiglia riunita.

Quella stessa abitazione, una sontuosa e bellissima villa, era già apparsa in un’episodio della quarta stagione della serie, e allora si apprese che costruire quella casa era un sogno di Jack (Milo Ventimiglia), desiderio che probabilmente il suo volitivo figlio renderà realtà. Sarà quella la residenza del famoso attore di Hollywood e della sua nuova famiglia?

Inoltre, oltre a sapere sove si troverà la nuova casa di Kevin, scopriremo finalmente quale sarà il futuro di Kate Pearson (interpretata da Chrissy Metz) e Toby Damon (l’attore Chris Sullivan). I due coniugi, infatti, nel futuro non sembrano più stare insieme: cosa li avrà portati a separarsi?

Infine, finalmente, capiremo anche perché lo zio Nicky (l’attore Griffin Dunne) si trova anche lui in casa di Kevin, e assiste una Rebecca molto malata, cosa che avrebbe dovuto fare Miguel (l’attore Jon Huertas), evidentemente assente in quel momento. Anche loro si sono lasciati? I più attenti avranno notato che nell’ultimo episodio della season 4 ci viene mostrata una fede nuziale al dito di Nicky, ma non sappiamo chi sia sua moglie.

Tutto gli SPOILER della quinta stagione di This is Us

E, ancora, le sorprese non finiscono qui! Se siete ancora a caccia di SPOILER ne abbiamo quanti ne volete! Sappiamo che la vita di Kevin subirà uno scossone con l’arrivo di una coppia di gemelli, che partorirà la migliore amica di Kate, la bionda Madison Simons (Caitlin Thompson). Anche riguardo a Kate e Toby, inoltre, sappiamo che procederanno con l’adozione di una bambina.

Come poi vediamo nel flashforward, infatti, Jack avrà una bambina di nome Hope e sua sorella sarà lì presente, come sempre. Ultimo, ma non per importanza, il grande litigio avvenuto tra Randall e Kevin. Tra i due sono volate parole grosse e sembra che la rappacificazione avverrà solo davanti all’imminente dipartita della madre. Ma sarà sicuro?

Sterling K. Brown, inoltre, l’attore che interpreta Randall, ha rivelato che gli episodi della nuova stagione includeranno uno scavo del passato del suo personaggio, connesso di nuovo alla famiglia. L’attrice Chrissy Metz, di rimando, ha anticipato che tanti sono i nodi e i misteri che attendono lo spettatore per la quinta stagione: