Thor: Love and Thunder è un film di supereroi americano del 2022 basato sui fumetti Marvel con il personaggio di Thor.

Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. È il sequel di Thor: Ragnarok (2017) e il 29° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è diretto da Taika Waititi, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson e vede Chris Hemsworth nei panni di Thor al fianco di Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman. Nel film, Thor tenta di trovare la pace interiore, ma deve tornare in azione e reclutare Valkyrie (Thompson), Korg (Waititi) e Jane Foster (Portman), che ora è il Mighty Thor, per fermare Gorr the God Butcher (Bale) dall’eliminare tutti gli dei. Hemsworth e Waititi avevano discusso i piani per un sequel di Ragnarok nel gennaio 2018.

Love and Thunder è stato annunciato a luglio 2019, con Hemsworth, Waititi e Thompson pronti a tornare, così come Portman che non è apparsa in Ragnarok. Waititi voleva differenziare Love and Thunder da Ragnarok, cercando di realizzare un film romantico e un’avventura ispirata agli anni ’80. Robinson si è unito per contribuire alla sceneggiatura nel febbraio 2020 e nello stesso anno è stato rivelato un ulteriore casting, inclusa l’apparizione dei Guardiani della Galassia. La produzione doveva iniziare alla fine del 2020 ma è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19. Le riprese sono iniziate nel gennaio 2021 a Sydney, in Australia, e si sono concluse all’inizio di giugno.

Thor: Love and Thunder è stato presentato in anteprima al El Capitan Theatre di Hollywood il 23 giugno 2022 ed è stato distribuito negli Stati Uniti l’8 luglio, come parte della Fase Quattro del MCU. Il film è stato elogiato per la sua natura spensierata e le interpretazioni del cast, in particolare quelle di Bale e Portman, mentre le critiche erano rivolte alla sceneggiatura e all’incoerenza tonale, con diversi critici che hanno ritenuto il film inferiore al suo predecessore. Love and Thunder ha incassato oltre 607 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022. E tu hai visto Thor: Love and Thunder? Dì la tua attraverso i commenti.