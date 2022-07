Dopo il successo di “The Business“, “Don’t be shy” e “The motto“, il dj Tiësto è tornato a deliziarci con un brano scritto in collaborazione con Charli XCX e, come i precedentemente citati tre singoli, appartenente al suo nuovo album di prossima pubblicazione.

La canzone in questione si chiama “Hot in it“, ed è uscita oggi venerdì 1 luglio 2022.

Come dichiarato dallo stesso Tiësto:

“Sapevo dal momento in cui ho sentito il taglio di Charli sulla canzone che sarebbe stata un successo, ed è fantastico vedere come tutti hanno reagito al messaggio contenuto in essa”.

Significato della canzone

“Hot in it” racconta il tentativo di una ragazza di “far cedere” un uomo, ballando sfrenata e muovendo sensualmente il proprio corpo all’interno di un vestito che la rende a suo dire estremamente sexy.

Traduzione del testo

[Verso 1: Charli XCX]

Non mi vedrete piangere sul pavimento del bagno

Non tornerò mai più per avere di più

Voglio vederti uscire da quella porta

Ciao ciao, ciao ciao

Non mi vedrai supplicare per una seconda possibilità

Dire che ho bisogno di te, perché non ha senso

Ragazzo, hai appena perso un dieci su dieci

Non mentirò, mentirò, mentirò



[Ritornello: Charli XCX]

Stasera, sarò rockeggiante, e lo farò cedere

Scuoterò il mio sedere, senza fermarmi

Sono sexy con questo, sono sexy con questo

Sono sexy con questa canzone

Dondolo, lo lascio cadere

Scuoterò il mio culo, senza fermarmi

Sono sexy in esso, sexy in esso

Sono sexy in esso

Dondolando, lasciando cadere il corpo

Scuotere il mio sedere, senza fermarmi

Sono sexy in esso, sexy in esso

Sono sexy, sono sexy, sono sexy

Stasera, sarò rockeggiante,

Scuoti il mio culo, senza fermarti

Ho un aspetto caldo, caldo, caldo

Sono sexy con questo vestito

Stasera, sarò rockeggiante, con la goccia che fa traboccare il vaso (Yeah)

Scuotere il mio culo, senza fermarmi

Sono sexy con questo, sexy con questo

Sono sexy con questa canzone

[Verso 2: Charli XCX]

Mi muovo finché i piedi non mi fanno male

Mani su di me fino a quando il mio vestito si strappa

Guardatemi mentre lo faccio, lo faccio in modo davvero hardcore

Mio, mio, mio, mio

Io e te non abbiamo mai avuto molto senso.

Sono troppo indipendente, senza offesa

Ragazzo, non essere triste per le cose che ho detto

Non piangere, piangi, piangi



[Ponte: Charli XCX]

Stasera sarò rockeggiante e scatenata

Scuoterò il mio culo, senza fermarmi

Sono sexy, sono sexy, sono sexy

Ho un aspetto sexy

(Sono sexy in esso)

[Ritornello: Charli XCX]

Rockeggiante, lo farò cedere

Scuoterò il mio sedere, senza fermarmi

Sono sexy, sono sexy, sono sexy

Sono sexy con questa canzone

Stasera, sarò rockeggiante, lo farò cedere

Scuoti il mio sedere, senza fermarti

Ho un aspetto caldo, caldo, caldo

Sono sexy con questo vestito

Stasera, sarò rockeggiante, con la goccia che fa traboccare il vaso (Yeah)

Scuoterò il mio sedere, senza fermarmi

Sono sexy con questo, sexy con questo

Sono sexy con questo vestito

Stasera, sarò rock, lo farò cedere (Yeah)

Scuotere il mio culo, senza fermarlo

Sono sexy con questo, sexy con questo

Sono sexy in esso

