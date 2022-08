L’estate da sempre coincide con la stagione dei live, soprattutto dopo i due anni di stop forzato a causa di Covid. Quest’anno, infatti, i concerti sono tornati più forti che mai con live in giro per tutta l’Italia ed eventi da non perdere, ma anche manifestazioni canore che vanno in onda in televisione come Battiti Live o Tim Summer Hits dove è possibile ascoltare live i tormentoni che caratterizzeranno l’estate italiana.

Ma c’è un evento che è in grado di distinguersi da tutti gli altri e con cui possiamo affermare si chiude definitivamente la stagione estiva. Stiamo parlando dei Tim Music Awards che andranno in scena il 9 ed il 10 settembre direttamente dalla romantica location dell’Arena di Verona. Anche quest’anno alla conduzione troveremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per l’undicesima edizione consecutiva, pronti a tenere compagnia al pubblico ed a presentare gli artisti. Un evento atteso con ansia poiché in due serate si susseguono ospiti degni di nota che ci hanno fatto ballare durante l’estate, ma non solo, possiamo dire durante l’intero anno.. Infatti, ai Tim Music Awards vengono premiati più di 50 artisti della musica italiana per il lavoro fatto nell’ultimo anno: premi per chi ha raggiunto la certificazione d’oro, per chi ha raggiunto quella di platino e per chi quella di multiplatino tra il 1 settembre 2021 ed il 31 agosto 2022. Spazio anche alle premiazioni per i cantanti che con i loro live hanno raggiunto oltre 100mila spettatori (oro), oltre 200mila spettatori (platino) ed oltre 300mila spettatori (diamante). Per questo motivo c’è grande attesa perché c’è la consapevolezza che sul palco dell’Arena di Verona arriveranno nomi importanti della musica italiana.

I Tim Music Awards 202

L’ospite internazionale dei Tim Music Awards 2022 sarà Mika che, dopo aver condotto l’Eurovision Song Contest a Torino, è pronto a salire sul palco dell’Arena di Verona dove si esibirà live anche il 19 settembre. Per quanto riguarda i cantanti che si esibiranno, invece, sono stati resi noti oggi e saranno: Alessandra Amoroso, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Irama, Elisa, Rkomi, Brunori Sas, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie, Gué Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali, Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Paky, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e i Modà.

Spazio anche agli ospiti provenienti direttamente dal mondo della televisione e volti noti come Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Vincenzo Salemme, Stefano De Martino con Andrea Delogu ed Alessandro Cattelan. Inoltre, i Tim Music Awards saranno l’occasione giusta per festeggiare i 30 anni del brano Liberatemi di Biagio Antonacci. Ovviamente le due serate andranno in onda in prima serata ed in diretta su Rai 1 ed è già pronto l’hashtag ufficiale #TIMmusicawards per commentare live le esibizioni.

E tu hai mai seguito i Tim Music Awards? Quale degli artisti che si esibiranno ti piace di più? Ti aspettiamo nei commenti!