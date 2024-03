Timothée Chalamet è un attore di New York classe 1995. Nonostante la sua giovane età, nel giro di poco tempo è riuscito a diventare un nome importante e soprattutto a diventare uno degli attori più amati e richiesti a livello mondiale.

Ha preso parte a film degni di nota come Lady Bird, Chiamami col tuo nome, Un giorno di pioggia a New York, Piccole Donne fino a Dune e Wonka. Tutti grandi successi e ruoli che lo hanno portato ad essere molto amato ed ha dimostrato di essere molto versatile. Ad esempio ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar come migliore attore protagonista a soli 22 anni diventando, così, il terzo attore più giovane della categoria e il più giovane dagli anni trenta del XX secolo. Ed ora Timothée Chalamet è pronto a compiere un ulteriore passo importante della sua carriera. Sarà, infatti, il protagonista dei biopic A complete unknown dove vestirà i panni del cantante Bob Dylan.

Il film sarà diretto da James Mangold che è già alle spalle di successi importanti come Ragazze Interrotte ed Indiana Jones e il quadrante del destino. Stando a quanto rivela Deadline, il biopic si baserà sui primi anni della carriera di Bob Dylan e sul suo concerto a Newport nel 1965. Ci racconterà di quando a 19 anni è arrivato a New York con pochi dollari in tasca, ma che nel giro di 3 anni è riuscito a diventare una celebrità a livello mondiale. Pare che Bob Dylan sarà proprio in prima fila per questo biopic e si occuperà della sceneggiatura del film. Proprio in questi giorni sono iniziate le riprese a New York dove troviamo un set davvero blindato.

Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan

D’altronde si vuole lavorare nel migliore dei modi e non si vogliono avere distrazioni. Tuttavia, una foto è stata resa nota nelle ultime ore ed è proprio quella di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan mentre gira per New York City. La somiglianza tra i due è davvero impressionante: look tipico degli anni sessanta ovvero giacca verde, sciarpa e guanti marroni, in testa una coppola, zaino in spalla ed una chitarra nascosta in una vecchia custodia. Senza dubbio questa sarà una prova importante per il giovane attore che dovrà cantare le canzoni presenti nel film. Tuttavia A complete unknown ha tutte le carte in regola per essere un vero successo.

Oltre Timothée Chalamet, infatti, troviamo un cast di tutto rispetto con Elle Fanning nei panni di Sylvie Russo (artista e studentessa di cui Dylan si innamorò da giovane), Monica Barbaro in quelli di Joan Baez (cantautrice ed attivista) ed Edward Norton in quelli di Pete Seeger (leggendario cantante folk e punto di riferimento per Bob Dylan). Inoltre, Bob Dylan è uno degli artisti più amati a livello mondiale e la curiosità intorno alla sua figura, soprattutto intorno alla sua gavetta, è davvero tanta ed il pubblico non vede l’ora che il biopic esca.

E tu sei un fan di Timothée Chalamet? Trovi che sia l’attore giusto per interpretare Bob Dylan in A complete unknown? Ti aspettiamo nei commenti!