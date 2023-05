Il genere horror ha trattato vari aspetti della maternità fin dagli anni ’50, perché essere madre non è un compito facile. Negli ultimi anni abbiamo visto un incremento di questo sottogenere, con narratori che hanno esaminato come il concetto di genitorialità si stia evolvendo attraverso lo spettro economico. ‘Unwelcome’ ha visto Hannah John-Kamen affrontare goblin e irlandesi maleducati per proteggere il suo neonato. ‘M3GAN’ ha immaginato un futuro in cui i bambini saranno probabilmente accuditi da “giocattoli” guidati da AI. Alyssa Sutherland ha espresso le sue frustrazioni materne attraverso un’entità demoniaca in ‘La casa – Il risveglio del male’. E ora, ‘Tin & Tina’ cerca di esplorare il punto di intersezione tra religione, adozione, sessismo e l’atto di essere madre.

‘Tin & Tina’ si apre con il matrimonio di Lola e Adolfo. Subito dopo che escono dalla chiesa tra gli applausi dei loro amici e familiari, Lola subisce un aborto spontaneo, e il medico dice che non avrà mai più figli. La narrazione salta avanti nel tempo di sei mesi, e vediamo Adolfo chiedere a Lola di guardare oltre l’evento sfortunato e tentare di riacquistare una certa normalità. Promette che farà di tutto per renderla felice, e quando lei gli chiede di riportarla nella loro città natale, lui rifiuta e la obbliga essenzialmente a restare nella sua casa ancestrale. Dopo alcuni giorni di riflessione, Adolfo e Lola decidono di visitare il convento vicino per vedere se possono adottare qualcuno. Mentre Adolfo si occupa di negoziare i termini dell’adozione con Suor Asunción, Lola si ritrova affascinata dal lavoro di due gemelli all’organo. Sebbene chiunque avrebbe paura guardando i due bambini dall’aspetto cadaverico, Lola vede l’opportunità di iniettare di nuovo l’amore nella sua vita, così come in quella di Tin e Tina. Tutto quello che ottiene, però, è dolore, sofferenza e morte.

Basandosi sul suo cortometraggio, Rubin Stein, il regista, cerca di parlare del lato oscuro (forse il più oscuro) della religione in ‘Tin & Tina’. Attraverso Lola, Adolfo, Tin e Tina, Stein mostra che l’indottrinamento religioso può iniziare in tenerissima età, così da poter essere percepito come un aspetto molto normale della nostra vita. Se il processo è rigoroso, nessuno lo mette in discussione. Se il processo non è molto autoritario, le prove che indicano l’assenza di un essere onnipotente iniziano ad accumularsi, e inizia il cammino verso l’ateismo. Ora, sebbene l’ateismo comporti il fatto di assumersi la responsabilità invece di incolpare l’onnipotente, quando le cose si mettono male, e le perdite iniziano a superare le vittorie, la religione tende a rientrare nella vita della persona. E, in questo caso, è rappresentata dai gemelli. Le influenze di Stein (Il presagio e The Shining) sono evidenti, ma riesce a dare un senso di originalità alla sua storia attraverso le conversazioni sulla fede e il ruolo di una donna in famiglia. Molto di ciò può sembrare infuriante, soprattutto il sessismo che Adolfo dice e fa. Ma quando lo si guarda è importante capire che gli uomini in questa epoca sono ancora vecchio stile, in cui la donna viene vista come cucina, casa e chiesa.

Dalla prima all’ultima inquadratura, ‘Tin & Tina’ è un piacere per gli occhi. Insieme al direttore della fotografia Alejandro Espadero e all’editor Nacho Ruiz Capillas, Stein non perde mai l’occasione di evocare un’immagine che resterà impressa nella vostra mente, e non in senso positivo. Per esempio, c’è un parallelo tracciato tra la battaglia del cibo che coinvolge la marmellata rossa e le conseguenze di qualcosa di veramente orribile che i bambini fanno. Questo è seguito da una serie di tre tagli per mostrare Lola che passa dal lutto alla sepoltura e poi all’eliminazione del ricordo di un momento particolarmente traumatico. Stein usa un taglio anche mentre Lola si riprende da un gioco strano sviluppato dai gemelli demoniaci, per trasmettere il fatto che, sebbene il momento sia tecnicamente passato, Lola è ancora bloccata in esso perché pensa di aver commesso un errore adottando i bambini. Stein mantiene alto anche il livello di ambiguità e tensione non rivelando mai troppe informazioni al pubblico. Si fida delle capacità osservative dello spettatore. Tuttavia, il risultato non è sempre esplicito, costringendo così le persone a immaginare l’esito delle azioni dei gemelli. E sebbene l’ultimo piano sequenza sia incredibilmente impressionante, la sequenza del “battesimo” è quella che mi ha impressionato maggiormente. Ho trovato invece poco immersiva la colonna sonora e gli effetti sonori. In alcuni casi non sono riusciti ad accompagnare la tensione trasmessa dalle immagini su schermo.

Le interpretazioni del cast di ‘Tin & Tina’ mi sono piaciute. I fan di ‘La Casa di Carta‘ avranno sicuramente riconosciuto Jaime Lorente. Si mantiene perfettamente in equilibrio tra essere un “buon marito” e “peggior marito” sulla faccia della terra. Lancia a Lola ogni cliché del “bravo ragazzo” in modo così naturale da far rabbrividire chiunque incontri una versione di Adolfo ogni giorno senza nemmeno rendersene conto. Milena Smit sembra chiaramente ispirarsi a Mia Farrow. Smit riesce a rendere Lola un personaggio completamente sviluppato che sta vivendo un turbinio di emozioni. Le sue ansie, la sua stanchezza e il graduale declino sono così palpabili che non si può fare a meno di gridare allo schermo e dirle di abbandonare tutto e riprendere la sua vita stabilendosi nella sua città natale, proprio come desidera. Detto questo, le stelle del film sono Carlos González Morollón e Anastasia Russo. Sono troppo bravi. Tutto, dal modo in cui si presentano al modo in cui sorridono, sono follemente inquietanti. In nessun momento del film sembra che stiano recitando. Le loro azioni sembrano sempre derivare dalla loro ferma, sebbene distorta, fede in Dio. E se possono essere così convincenti alla loro età, non vedo l’ora di vederli evolvere come attori.

In conclusione, ‘Tin & Tina’ è uno dei migliori film horror del 2023. Nonostante sia ambientato negli anni ’80, parla alle generazioni di persone che stanno combattendo il patriarcato e rifiutando tutte le regole che arrivano con il matrimonio. A causa della crisi economica e dell’atmosfera politica volatile (che viene accennata nel film), la gente sta iniziando a dare priorità a se stessa invece di spingere la prossima generazione in un futuro incerto. Se guardi ‘Tin & Tina’, c’è una buona possibilità che ti disiscriverai definitivamente dall’idea di sposare uomini immaturi e avere figli con loro. Come regalo bonus, probabilmente dirai addio alla religione. E poiché tutto questo è l’esigenza del momento, consiglio vivamente di guardare il lungometraggio di Rubin Stein su Netflix e di condividere con noi le tue impressioni attraverso i commenti.