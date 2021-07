Tina Turner, cantante statunitense naturalizzata svizzera classe 1939, è ancora oggi uno dei nomi più amati nel panorama della musica mondiale. Nonostante la donna abbia superato gli 80 anni, continua ad essere una persona piena di vita e sempre sulla cresta dell’onda.

In questi anni siamo stati abituati a vedere documentari e lavori dedicati a grandi nomi dello spettacolo e, questa volta, tocca proprio alla travolgente Tina Turner che sarà protagonista di un documentario dal titolo Tina che uscirà domani, giovedì 8 luglio. Il documentario è stato realizzato da Dan Lindsay e T.J. Martin, entrambi vincitori dell’Oscar. Si parlerà della sua vita privata, ma anche della sua vita professionale. Avremo la possibilità di conoscere la cantante in tutte le sue sfaccettature. Spesso siamo portati a pensare che la vita di un personaggio famoso sia semplice e tutta rose e fiori, ma così non è ed il documentario Tina vuole dimostrare proprio questo. A tal proposito, infatti, i registi affermano che:

La cantante Tina Turner

“Tina “celebra” il valore di una donna e di una superstar globale e il ritratto intimo di una donna che ha superato incredibili avversità per percorrere la sua carriera, per definire una sua identità in totale autonomia. Dagli inizi come regina dell’R&B ai suoi tour da record nelle arene degli anni ’80, Tina Turner apre il sipario per invitarci nel suo mondo privato in un modo che non ha mai fatto prima. Rivelando i suoi conflitti, le sue lotte e condividendo alcuni dei suoi momenti più personali”.

Oggi Tina Turner si è ritirata dal mondo dello spettacolo e vive la sua vita in piena tranquillità in Svizzera. Ma il suo rimane un nome indelebile nel panorama musicale per i suoi fan, ma non solo, anche per tutta la gente che ha ballato a ritmo della sua musica.

