Tiziano Ferro pubblica un nuovo singolo dal titolo “Casa a Natale”, un brano inedito tratto dal suo ultimo album “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri” prodotto insieme a Marco Sonzini.

Il cantautore di Latina decide ci accompagnare questo particolare inverno con un brano tratto dalla tracklist della prima versione di “Accetto miracoli”, quella composta totalmente da inediti rilasciata nel 2019.

Il nuovo singolo di Tiziano racconta la vita dei giorni che precedono il Natale passati in attesa che si realizzi la magia di questo dolce momento. Il protagonista è una persona che vive un periodo particolare della sua vita, pieno di dubbi e incertezze. “Casa a Natale” è un brano riflessivo, un testo che narra di un rapporto viscerale e complesso tra due persone che rende complicata la relazione fatta di passione e profonda conoscenza della coppia.

Si tratta di un brano scritto l’anno scorso da Tiziano Ferro, ma risulta attuale in un momento come quello che stiamo vivendo, ricco di incertezze sul futuro e con un Natale decisamente diverso rispetto al passato.

“Casa a Natale” è stato scritto insieme a Giordana Angi, e prodotto da Davide Tagliapietra (chitarrista storico di Ferro).

Spiega lo stesso Ferro, come riferito da All Music Italia:

“Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa“.

Testo di “Casa a Natale”

(Strofa 1)

Mi arrendo

Mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso

Io non sono nessuno

Ma tu sei troppo

Chi ero ormai è un mistero

Ma tu sei troppo



(Pre-Ritornello)

A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente

Ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono

Di deserto sono esperto

Eppure mi ci perdo ancora



(Ritornello)

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che no, non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale



(Strofa 2)

Sono solo ed è sempre stato così

Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto

Ho applaudito, ho annuito

Squilibrio del controllo il fatto che ora crollo

E ho chiesto a un passante chi sono

Mi ha risposto, “chi non ricordavo”

Come fa paura la tua faccia se allo specchio non la vedi più

Di eterno sono esperto eppure mi ci perdo ancora



(Ritornello)

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale



(Strofa 3)

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Immaginavo di averti così

Ma non immaginavo di vederti così

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Urlano al telegiornale

Nel servizio sul caos che precede il mio Natale



(Ritornello)

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che no, non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale