Tom Cruise e Nicole Kidman anni fa erano una coppia potente in quel di Hollywood, ma ora sono entrambi fidanzati con nuove persone e lavorano su nuovi progetti. I due si riuniranno per un nuovo film? Forse si.

Tom Cruise e Nicole Kidman di nuovo insieme?

Secondo OK!, Cruise e Kidman “potrebbero tornare insieme, professionalmente parlando ovviamente”. Una fonte ha detto al tabloid che i due potrebbero riunirsi perché il film di Kidman del 2001 The Others è stato recentemente scelto per un remake. “Era un affare che avrebbero dovuto sottoscrivere”, dice una fonte, aggiungendo che i due potrebbero lavorare insieme solo dietro la telecamera e non come co-protagonisti in un film. L’articolo conclude dicendo che “solo mettere i loro nomi su un progetto come co-produttori sarebbe un’enorme pubblicità”. E come dargli torto.

Ma analizziamo nel dettaglio quel post per capire se ci sono delle possibilità…

Cruise però non produce molto spesso dei film

Cruise generalmente produce solo i film in cui recita. Quindi sembra strana l’idea che possa accettare di fare il produttore senza una parte. Kidman invece ha iniziato a produrre molti progetti, ma di solito collabora con Reese Witherspoon.

Quindi sta succedendo?

Cruise e Kidman secondo noi non si stanno riunendo in alcun modo. Entrambi gli attori sono estremamente impegnati, quindi anche se volessero organizzare una reunion per una rapida raccolta di denaro, probabilmente non sarebbero in grado di farlo. Quindi, seppur saremo felici di vedere presto insieme Tom Cruise e Nicole Kidman, pensiamo che la fonte non dica del tutto la verità.

Circola altro in rete?

Nicole ha parlato di recente del suo divorzio da Tom affermando che erano una coppia molto felice e per 10 anni hanno vissuto tanti bei momenti insieme. Non ha voluto dare la colpa a nessuno del loro divorzio ma ha parlato così tanto del periodo complesso di Scientology e di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick che forse un colpevole l’abbiamo davvero trovato.

Secondo te esiste qualche speranza di rivederli insieme in un film o serie tv? Come attori ovviamente.