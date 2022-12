Tom Grennan ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato “You Are Not Alone”.

Il nuovo brano segue una collaborazione con Joel Corry già conosciuto nel brano “Lionheart (Fearless)”, con l’LP più recente del cantante inglese, “Evering Road”, uscito lo scorso anno.

Avendo già annunciato un terzo album, “What Ifs & Maybes”, in uscita nella primavera del 2023 e con la tracklist completa attualmente non confermata sembra probabile che “You Are Not Alone” sia un brano appartenente al prossimo progetto.

Il prossimo anno, Grennan partirà per un tour di 10 date nelle arene del Regno Unito a sostegno del suo nuovo album, ed è stato inoltre, elogiato per i suoi sforzi per rendere i biglietti per il suo tour il più economici possibile.

Il significato di “You Are Not Alone” di Tom Grennan

“You Are Not Alone” è una canzone sulla gentilezza ed è dedicata a chiunque si sia mai sentito solo.

Il cantautore, parlando del suo nuovo brano, con un post su Instagram ha spiegato:

“Questo non è solo un altro singolo per me, è molto di più. Questa è la canzone più personale che abbia mai scritto. Voglio che questi testi aiutino altre persone tanto quanto scriverli ha aiutato me. Sono stato aperto e crudo nelle canzoni prima, ma quando questa canzone ha iniziato a uscire da me, è stato diverso”.

Affrontando la propria salute mentale, il musicista ha continuato: “Non è un segreto, per molto tempo ho dovuto lavorare sulla mia salute mentale e continuo a farlo ogni giorno. Sono stati anni difficili per tutti, a causa della pandemia, della crisi del costo della vita e quando parlo con i miei amici, la salute mentale di tutti sembra soffrire. È stato duro!”

“Il Natale può essere un momento felice per molti, ma può anche essere un momento in cui le persone provano un profondo senso di solitudine e spero che questa canzone parli di quella sensazione e ti dia quel caldo abbraccio di cui potresti aver bisogno in questo momento. Ora più che mai dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e prenderci cura di noi stessi”.

La traduzione di “You Are Not Alone” di Tom Grennan

Se vi sentite persi, va tutto bene

Se hai paura di volare in una notte fredda

Allora tieniti forte

Oh, prendila con calma

Il domani è così vicino

Quando ti guardi allo specchio

E non riesci a vedere l’amore

È nell’ombra intorno a te

In attesa di prenderti in braccio

E non sei solo

Non siete soli

Se stai cercando una ragione per combattere

Un semplice atto di gentilezza

può salvare la vita di qualcuno

E non siete soli

Non siete soli

Se hai bisogno di un amico a cui appoggiarti

Se il mondo sta girando, non siete forti

Continuate ad andare avanti

Oh, prendila con calma

Il domani è così vicino

Quando ti guardi allo specchio

E non riesci a vedere l’amore

È nell’ombra intorno a te

In attesa di prenderti in braccio

E non sei solo

Non siete soli

Se stai cercando una ragione per combattere

Un semplice atto di gentilezza

può salvare la vita di qualcuno

E non siete soli

Non siete soli

Non sei solo, mm-hmm

Non siete soli

