Il cantante inglese classe 1990 Tom Odell torna a far parlare di sé con un nuovo brano rilasciato a ridosso del Natale, questo venerdì 22 dicembre.

Si intitola “The end“, ed appartiene al suo ultimo album di inediti, “Black friday“, la cui uscita è prevista per il prossimo 26 gennaio 2024. In merito al disco, lo stesso Odell ha affermato: “è formato da canzoni che ho registrato tra lo scorso inverno e questa primavera; ho cercato di lasciarle tutte il più non prodotte possibile, sperando che così possano rappresentar il riflesso più fedele dei sentimenti che provavo in quel periodo. Questi brani hanno un profondo valore per me, e non vedo l’ora che anche tutti voi possiate finalmente ascoltarli“.

In attesa allora di apprezzare il suo nuovo lavoro, scopriamo qui di seguito il significato del testo del brano anteprima dell’album, ovvero il sopracitato “The end“.

Significato di “The end”

Il brano è il dolceamaro racconto di una storia d’amore ormai sul punto di finire per sempre, ma che nonostante tutto lascia un aroma di ciò che c’è stato. L’artista cerca ancora di aggrapparsi ai rimasugli, invitando l’altra persona per una passeggiata pervasa di malinconia, nonostante si cerchi di smorzare la tensione con discorsi semplici e battute, che culminano sempre in un concetto fondamentale: “ti ho pensato, non so perché“.

Sebbene dunque per l’artista paia esserci il tentativo di incollare i pezzi della relazione, una sorta di ikebana che ripara il cuore con l’oro di cui sono pervasi i sentimenti, l’altra parte in causa non sembra essere del medesimo avviso, e fa crollare ogni speranza di ripresa con una domanda, semplice da dire per chi non ama più, ma devastante da ascoltare per chi ama ancora: “pensi che possiamo essere amici?“.