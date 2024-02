Manca ormai solo qualche mese all’uscita di “I am“, il nuovo album di Tom Walker previsto per il prossimo 31 maggio.

Si tratta di un lavoro introspettivo, ricercato, in grado di portare a galla i lati più intimi dell’animo dell’artista, che definisce così il suo disco: “Rappresenta il culmine del me stesso che cerca di capire chi sono stato negli ultimi quattro anni, è uno scatto di quello che è accaduto nella mia esistenza e di cosa è successo attorno a me“.

A far parte di “I am” ci sono i giù usciti “Freaking out“, “Burn“, “Holy ghost” e “Lifeline“, oltre al brano rilasciato in data odierna, venerdì due Febbraio 2024.

Quest’ultimo si intitola “Head underwater“, e qui di seguito andremo a parlare del significato del testo.

Significato di “Head underwater”

Per usare le parole di Tom Walker, la canzone “indica la sensazione di affogare nelle proprie emozioni, determinati comunque a sopravvivere per emergere più forti da questa lotta interiore“.

“Head underwater” esprime infatti come prima cosa un senso di smarrimento da parte del cantante, che si sveglia per prendere una boccata d’aria e si trova faccia a faccia con i propri demoni, i quali gli fanno capire ancora una volta quanto sia lui stesso il nemico da affrontare e superare, argomento centrale del brano, ripetuto durante tutto il testo.

Nei pre ritornello, c’è poi la presa di coscienza circa la necessità di lasciar andare tutto ciò che lo devasta da dentro, pur non sapendo nella pratica come fare (“Devo lasciarlo andare, non so come riuscirci“), ma comunque perfettamente consapevole di quanto questa situazione difficile possa aiutarlo a diventare più forte (“Sono in guerra con un mostro, sto lottando per riprendere fiato… se non mi uccide, allora diventerò più forte“).