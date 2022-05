Tommaso Paradiso è un cantante di Roma classe 1983. E’ diventato famoso per essere stato il frontman dei Thegiornalisti fino al 2019 quando, a settembre, ha deciso di abbandonare i suoi colleghi ed intraprendere la carriera da solista.

Una scelta azzeccata perché ha dimostrato di avere talento con brani come Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire?, Ricordami, Magari no fino a La stagione del cancro e del leone e Tutte le notti. Insieme ai Thegiornalisti, Tommaso ci ha tenuto compagnia diverse estati facendoci ballare e divertire sulle note di tormentoni come Riccione, Maradona Y Pelé, ma soprattutto della loro Felicità Put*ana con il famoso ritornello “Ti mando un vocale di dieci minuti soltanto per dirti quanto sono felice” che tutti hanno canticchiato almeno una volta nella vita. Ed ora è pronto per tornare ad essere il protagonista dell’estate 2022, questa volta da solo però e con un nuovo singolo. Da oggi, venerdì 27 maggio, infatti è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo brano dal titolo Piove in discoteca. La canzone è stata scritta dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini e Davide Petrella ed arriva a distanza di due mesi dalla pubblicazione di Space Cowboy, suo album di debutto come solista.

Il cantante Tommaso Paradiso

Il significato di Piove in discoteca

Piove in discoteca, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, è la tipica canzone d’amore e romantica, proprio come ci ha sempre abituati il cantante di Roma. Vede protagonisti due giovani innamorati che si incontrano su un’isola per poter vivere il loro amore in pace, lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare, più precisamente quello del golfo di Napoli, gli ingredienti principali per poter vivere la tipica estate italiana.

Nel frattempo, Tommaso Paradiso è pronto per tornare live sul palco questa estate per far cantare a squarciagola i suoi fan con il suo Tommy Summer Tour 2022. Si inizia il 9 luglio a Vercelli per poi concludere il 30 agosto a San Benedetto del Tronto girando, nel frattempo, tutta l’Italia e tenendo compagnia con le sue canzoni, sicuri che Piove in discoteca sarà uno dei tormentoni di questa estate in arrivo e che farà innamorare diverse persone.

