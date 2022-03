Un altro potente groove per Tones and I, una canzone che sin dalle prime note ti trascina in un turbine. Si tratta di Eyes don’t lie, un brano che racconta la forza di lasciarsi alle spalle le persone e le relazioni tossiche.

Il video ufficiale della canzone, presentato il 17 marzo, mostra la cantante mentre si muove per il deserto australiano, lasciandosi alle spalle tutto il resto. La clip è stata girata in diverse località a Newcastle, NSW, e Adelaide, SA, e nelle varie scene Tones And I attraversa l’entroterra australiano, giungendo in un deserto arido, dove una tempesta di sabbia la consuma. Viene quindi circondata da tre figure incappucciate di oscurità, che tengono davanti a sé una clessidra fiammeggiante.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo della canzone.

Il significato del testo di Eyes don’t lie di Tones and I

A raccontarci il significato profondo della canzone è stata proprio la cantante, che ha descritto così il testo:

Eyes Don’t Lie racconta una grande perdita di qualcuno/qualcosa. Risentirsi per la persona/sensazione che si prova e rendersi conto che era una persona/sensazione tossica per tutto il tempo. Qualcuno si sta approfittando di te e tu ti stai approfittando di te stesso. Sentirsi meglio e lasciarsi alle spalle quell’ultima punta di amarezza. Sto ancora riflettendo sulla mia storia un’ultima volta, per poi poter andare finalmente avanti Tones and I

Una canzone davvero bella, che fa del suo groove la parte più importante, ma che allo stesso tempo lascia spazio al testo, che ci racconta qualcosa di molto importante.

E tu che ne pensi di Eyes don’t lie di Tones and I? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione del testo che trovi qui sotto.

Traduzione di Eyes don’t lie

Gli occhi non mentono

Gli occhi non mentono

Gli occhi non mentono

Ho sentito che hai cercato di vendere la tua anima a un altro

Ho sentito che hai provato a ballare con il fuoco fatto da angeli sotto copertura

Ma vedo il modo in cui il tuo volto è cambiato come se avessi perso un amante

Hai perso un amante, oh

E so che la storia racconta che dici che ci hai davvero provato, ma non ci hai provato affatto

Quindi ora odi il mondo che ti odia è la tua scusa per andare giù

Dici che sei morto dentro, quindi decidi di tagliare fuori tutti

Tagliare fuori tutti

Sei un estraneo

Ma sembri così familiare

È difficile spiegarti

Da quello che posso vedere, da quello che posso vedere

E forse sono rotto

Ma le mie braccia sono spalancate per te

E non lo saprai mai

Ma tu sei proprio come me

Da quello che posso vedere

Ho sentito che cerchi di dare la colpa a tuo fratello

Ho sentito che è colpa di tutti gli altri se sei a casa da solo dentro quest’estate

Ora non puoi negare le volte in cui hai mentito e pianto ti mancava tua madre

Ho pianto che ti mancava tua madre, oh

E so che la storia racconta che dici che ci hai davvero provato non ci hai provato affatto

Quindi ora odi il mondo che ti odia è la tua scusa per cadere

Dici che sei morto dentro, quindi decidi di tagliare fuori tutti

Tagliare fuori tutti

Sei un estraneo

Ma sembri così familiare

È difficile spiegarti

Da quello che posso vedere, da quello che posso vedere

E forse sono rotto

Ma le mie braccia sono spalancate per te

E non lo saprai mai

Ma tu sei proprio come me

Da quello che posso vedere

Gli occhi non mentono

Gli occhi non mentono

Gli occhi non mentono

Gli occhi non mentono

Sei un estraneo

Ma sembri così familiare

È difficile spiegarti

Da quello che posso vedere, da quello che posso vedere

E forse sono rotto

Ma le mie braccia sono spalancate per te

E non lo saprai mai

Ma tu sei proprio come me

Da quello che posso vedere

Gli occhi non mentono