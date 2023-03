Esce oggi, venerdì 24 marzo 2023, la nuova canzone di Tony Effe (pseudonimo di Nicolò Rapisarda, rapper classe 1991) che negli scorsi giorni già si è tanto sentita su Tik Tok, dopo che lo stesso artista ne ha pubblicato sul proprio profilo un breve spezzone subito ricondiviso da oltre 7mila persone.

Il brano in questione si intitola “Boss“, ed appena ascoltato ha qualcosa di familiare, persino per me che sono relativamente una giovincella: campiona infatti il singolo di successo datato 2003 “In da club” di 50 Cent, le cui sonorità chiaramente riconoscibili sono udibili sin dai primi secondi della canzone.

Scopriamo qui di seguito il significato e il testo di “Boss“.

Significato di “Boss”

“Boss” è un brano rap la cui narrazione parla di donne, vita sulla strada e soldi.

Testo della canzone

Diego

Sosa

Go, go, go, go, go, go, go Tony, prendi i soldi

Portando via dal club sette thotties

Pistola carica, sette colpi

Killer dentro un Cadillac, sette posti

Nove colpi non ti bastano, sparami ancora

Nuove tr*ie non mi calmano, chiamano ancora

Faccio volare dieci chili con il jet fino a Roma

Ci mangio io, mio fratello, mia madre e tutta la zona

Quando sta con me non tiene le gambe chiuse

Cinquanta K cash, bonus per i miei shooter

Fila sotto casa come se fosse normale

Completo Loro Piana quando vado in tribunale

Volevo fare il boss ma quale rapper?

Gli orologi d’oro con i soldi della trap

Volevo fare il narcos ma quale gang

Dico cose crude mentre mangio crudités

Volevo fare il boss ma quale rapper?

Gli orologi d’oro con i soldi della trap

Volevo fare il narcos ma quale gang

Dico cose crude mentre mangio crudités

Ah, non lo faccio per finta, lo faccio per davvero

Tre bionde e vegeta nel lato del passeggero

Sto andando in Swiss, compro un altro AP

Tutto cash con i guadagni del Tucibi

Vero G come Fifty, classe G, interni grigi

I tuoi gioielli sono fake, sono finti

A casa ho nuove cinque lavatrici

Ma nessuna è per i vestiti

Volevo fare il boss ma quale rapper?

Gli orologi d’oro con i soldi della trap

Volevo fare il narcos ma quale gang

Dico cose crude mentre mangio crudités

Volevo fare il boss ma quale rapper?

Gli orologi d’oro con i soldi della trap

Volevo fare il narcos ma quale gang

Dico cose crude mentre mangio crudités

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go.

