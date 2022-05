Molti di noi sono cresciuti amando gli anime, o a pane e manga: prodotti giapponesi di questo tipo hanno fatto sognare diverse generazioni portandoci in mondi che non eravamo abituati a vedere da nessun’altra parte. E con nessun altra parte, intendo che la maggior parte delle volte le storie che eravamo soliti vedere sviluppati come anime e manga erano difficilmente trasportati sul grande schermo.

Qualcuno negli anni ci ha sicuramente provato e questa non è la giusta sede per fermarci a discutere se questi siano stati prodotti meritevoli o meno. Conoscerete infatti il fenomeno dei Live Action, che da tempo curano prodotti animati trasformandoli in film con veri e propri attori. Qualche esempio? Il recente Death Note di Netflix (puoi leggere qui la nostra recensione), o ancora il film Dragon Ball Evolution, che la critica definì un vero e proprio fiasco “fatto per nessuno e che piaceva a nessuno”.

Nonostante queste due ultime esperienze che sono state un vero disastro siamo alquanto positivi nel dire che esistono alcuni prodotti giapponesi animati che crediamo sarebbero davvero perfetti come serie TV o film. Ad oggi, di alcuni di loro si è già tentato di creare un live action ma crediamo che forse l’errore sia stato non trovare il giusto formato: e se invece di un film infatti si facesse una bella serie TV?

E proprio con queste consapevolezze vi lasciamo alla lista dei top 10 anime che potrebbero diventare perfette serie TV o film.

Siete pronti? Cominciamo!

1 Banana Fish Intrighi, battaglie tra gang urbane e un’amicizia che cerca di rimanere innocente nonostante tutto. Banana Fish è la (triste) storia di Ash Lynx, un giovanissimo ragazzo di New York, leader di una delle gang più pericolose della città che cerca di sopravvivere a soprusi, sparatorie, furti e guerriglie. La sua vita cambia il giorno in cui incontra Eiji, ragazzo giapponese di qualche anno più grande di lui. Assolutamente innocente e ignaro del tipo di vita che conduce Ash, Eiji entra nella sua vita prima in punta di piedi e poi comincia a far parte della sua gang. Una storia ben costruita che ha avuto un enorme successo e che secondo noi potrebbe essere una perfetta serie TV. Una curiosità: l’autrice del manga Akimi Yoshida da cui è tratto l’anime (che potete vedere su Prime Video) ha disegnato Ash prendendo spunto dall’attore River Phoenix.

2 Death Note Un anime che non ha bisogno di particolari presentazioni perchè forse uno dei più famosi di sempre, anche tra coloro che di anime non ne seguono in grandi quantità. “Death Note” è l’avvincente storia del liceale Light Yagami, uno studente brillante che un giorno si imbatte in un libricino cui regole citano che chiunque di cui nome viene scritto all’interno delle sue pagine morirà. Da quel giorno la sua vita sarà sconvolta per sempre, combattuta da un lato da un’impellente bisogno di giustizia e dall’altro della foga e sempre più malsano desiderio di diventare il dio di un nuovo mondo. Possiamo dire che in moltissimi hanno provato ad adattare i contenuti di questo brillante manga, scritto da Tsugumi Oba, per poterli portare sul grande schermo: tra i film omonimi di produzione giapponese e l’ultimo tentativo di Netlfix ci sentiamo di dire che nessun tentativo è riuscito nel suo intento. Forse la migliore modalità per poter tradurre un progetto così interessante ma al contempo complesso è dunque quella di una serie TV: questa volta però non con tutti gli artefatti e fuochi d’artificio che ha voluto Netflix con il film di Adam Wingard del 2017. Chi dovrebbe interpretare secondo voi i mitici protagonisti Light ed L? Scrivetemelo nei commenti!

3 Rossana Facciamo un tuffo nel passato con “Rossana“, un anime e manga che ha fatto battere il cuore di tutte le ragazze agli inizi degli anni 2000. L’omonima protagonista si è fatta amare con la sua simpatia e la sua dolcezza e tutti ci siamo affezionati alle sue (dis)avventure scolastiche. A nostro parere, una storia avvincente che funzionerebbe anche in un film e ina serie TV, grazie alle tematiche non sempre banali che vengono trattate.

4 Fullmetal Alchemist Netflix ci ha provato a farne un live action, lo sapevate? Se la vostra risposta è no non vi preoccupate, la colpa non è vostra. Un singolo film non può certamente dare giustizia all’anime che ad oggi è considerato uno dei, se non il migliore di sempre. Per questo per noi la storia dei fratelli Erlic dovrebbe essere ripensata a mo’ di serie TV: immaginiamoci già panorami mozzafiato e cura dei dettagli alla Game of Thrones, con diverse storie parallele che verso la fine convergono solo in una ad accompagnare la storica battaglia finale. Convenite con me che sarebbe una perfetta serie TV?

5 Attack on Titan Se avete letto fino a qui immagino avrete sperato di vedere questo titolo. Ammettiamo che immaginarlo come film – come ha già fatto Shinji Higuchi, regista del live action del 2015 – ci viene davvero molto difficile. Le storie da raccontare sono molte, senza contare che il mondo di Attack on Titan necessita di tempo per essere costruito e compreso (anche perché chi segue manga e anime sa che diventa sempre e sempre più complesso). Dunque la nostra proposta è fare una bella serie TV. Più stagioni, naturalmente, e con effetti speciali che rispecchino la bellezza di un anime che rimarrà nella storia. Lo ammettiamo, ci piace sognare in grande…

6 Great Pretender Piccola perla che si può trovare su Netflix, Great Pretender ha come protagonista Makoto Edamura è un ragazzo giapponese che rimedia denaro attuando delle piccole truffe, definendosi ‘il più grande truffatore del Giappone’. Un giorno, cercando di ingannare Laurent Thierry, che crede essere un semplice turista, scopre che l’uomo è a sua volta un astuto ed esperto truffatore; Laurent sembra prendere Edamura sotto la sua ala, e gli chiede di collaborare con lui, trascinandolo in una serie di truffe in varie parti del mondo. Crediamo che potrebbe essere una serie d’azione ricca di colpi di scena e capace di tenere tutti incollati allo schermo.

7 Psyco Pass Psyco Pass è forse il titolo di quest’articolo che più ci stupisce non sia ancora stato trasformato in una serie TV o film: ambientato in un futuro distopico in cui i progressi tecnologici hanno reso possibile misurare e monitorare con precisione lo stato mentale, la personalità e le inclinazioni delle persone, il cosiddetto “Psycho-Pass”, mostra uno spaccato di società in cui il livello di criminalità è molto basso. Questo perchè lo “Psyco-Pass” è in grado di calcolare il coefficiente di criminalità di ciascuna persona esistente; se questo supera una certa soglia possono intervenire i cosiddetti ispettori o esecutori, che hanno il ruolo di mantenere l’ordine. La storia è ambientata nella Tokyo del 2112 e ruota attorno a Shinya Kōgami, un Esecutore che sfrutta lo Psycho-Pass per lottare contro il crimine, e ad Akane Tsunemori, Ispettore di polizia appena entrata nella squadra a cui appartiene Kogami. Dai toni dark in grado scrutare le acque più profonde della psiche umana, “Psyco Pass” potrebbe essere una perfetta serie TV. Netflix, ci pensi tu a fare un prodotto alla “Black Mirror” o dobbiamo dirtelo noi?

8 Nana Un anime e manga estremamente maturo che potrebbe funzionare sulla carta come sul piccolo che grande schermo. “Nana” è ambientata nel Giappone contemporaneo, segue le vicende di due ragazze ventenni, Nana Komatsu e Nana Osaki, accomunate dallo stesso nome e dall’uguale decisione di trasferirsi a Tokyo. Le due giovani prendono lo stesso treno diretto alla capitale giapponese, ed è lì che si conoscono. Separate alla stazione, si incontreranno successivamente per caso in un appartamento che entrambe hanno intenzione di affittare: decideranno di essere coinquiline e di dividere insieme la vita quotidiana fino a diventare grandissime amiche. Una storia complessa ma al contempo dolceamara e delicata, con due bravissime attrici potrebbe secondo noi funzionare anche come film o serie tv.

9 Death Parade Un prodotto che potrebbe piacere agli amanti di serie TV come “Alice in Wonderland” o “Squid Game”: “Death Parade” è un anime, attualmente disponibile su Netflix, ambientato all’interno di è un misterioso bar dove lavora un barista solitario di nome Decim. Ogni volta che due persone sulla Terra muoiono nello stesso istante, queste vengono mandate in uno di questi misteriosi bar, dove saranno costrette a partecipare al Death Game, un gioco mortale nel corso del quale i segreti che le hanno portate lì e il loro destino saranno svelati: Decim è infatti uno dei giudici che deciderà se la loro anima sarà reincarnata o finirà nel vuoto. Con i giusti effetti speciali sabbiamo che sareste già al cinema con i popcorn in mano!