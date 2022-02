Ci sono giorni che proprio no: non abbiamo voglia di sorridere e anche la voglia di guardare film allegri è pari a zero. Purtroppo e per fortuna il cinema in questo ci dà parecchie gioie…o al contrario, tristezze! Sì, perchè nella storia del cinema sono tantissime le pellicole che hanno la capacità di farci piangere fiumi di lacrime, che siano questi film romantici, storici, o anche d’animazione.

Ma vi siete mai fermati un attimo e vi siete chiesti: quali sono i film più tristi di sempre? Quei film che mettono tutti d’accordo proprio, e che nessuno riesce a guardare rimanendo impassibile fino alla fine e ha bisogno di un pacco di fazzoletti già pronti a fianco del proprio divano. Oggi siete nel posto giusto perché faremo la classifica dei film più tristi di sempre, e vi aiuteremo anche dicendovi dove potete trovarli (in che piattaforme, su streaming, al cinema…)

Siete pronti? Fazzoletti alla mano e…cominciamo!

15 The Notebook Livello di tristezza: 4/10 Cominciamo da un film tanto romantico quanto triste: parliamo di “The Notebook”, film del 2004, conosciuto in Italia come “Le Pagine della nostra Vita”. La pellicola, diretta da Nick Cassavets che vede i giovanissimi Ryan Gosling e Rachel McAdams come protagonisti, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, che chi conosce sa bene quanto ami strapparci i cuori a metà. Il film segue la storia di due giovani innamorati, Allie e Noah, che si innamorano durante un’estate e sono costretti a lasciarsi quando la famiglia di lei riparte per tornare a casa. Si incontreranno dopo anni, proprio poco prima che Allie sta per sposarsi… Dove puoi trovarlo: Su Netflix

14 Titanic Livello di tristezza: 6/10 Non poteva certo mancare un grande classico: “Titanic“, del regista James Cameron, lo conoscono proprio tutti, e se c’è una cosa che mette tutti d’accordo è quanto sia romantico ma al contempo triste. D’altronde la storia di quello che era nato come il transatlantico più grande di tutti i tempi la conosciamo tutti: la lussuosa nave non riuscì mai a completare la traversata. Già questo avrebbe dovuto farci subodorare la tragedia. La pellicola racconta la storia di Rose (Kate Winslet), giovane ragazza benestante che sta per sposarsi con l’arrogante Cal, che durante la traversata sul Titanic per raggiungere l’America si imbatte nello squattrinato Jack (Leonardo di Caprio), giovane che salpa sul Titanic dopo aver vinto i biglietti in una partita di poker. I due non potrebbero essere più diversi, ma impareranno a scoprirsi cominciando a vivere una delle più belle e amate storie d’amore del mondo del cinema. Dove puoi trovarlo: Su Disney+

13 Io & Marley Livello di tristezza: 7/10 Qui il livello di tristezza si alza come potete ben capire, perché la storia del film “Io & Marley” parla di persone ma soprattutto del cane Marley, che fin da cucciolo entra a far parte della coppia formata da John e Jennifer e stravolge la loro vita, facendone diventare ogni momento più prezioso. Dove puoi trovarlo: Su Netflix

12 One Day Livello di tristezza: 6/10 Tratto dall’omonimo romanzo di David Nicholls, “One Day”, letteralmente “Un giorno”, parla della storia di due ragazzi, Emma e Dexter, che per vent’anni si promettono di incontrarsi lo stesso giorno, quello dell’anniversario del loro primo incontro. Un viaggio all’interno delle loro vite, prima spensierate e poi sempre più complesse, che li vedrà essere spesso al confine tra amici e amanti. Dove puoi trovarlo: Su Netflix

11 Hachiko Livello di tristezza: 8/10 Quando si parla di animali il livello di tristezza non può che aumentare…il film Hachiko, con protagonista Richard Gere, parla della vera storia dell’omonimo cane di razza Akita e il profondo legame che sviluppò con il suo padrone. Dove puoi trovarlo: Su Tim Vision

10 Up Livello di tristezza: 5/10 Abbiamo fatto sinceramente molta fatica a scegliere quale film Disney inserire in questa lista – il che sembra quasi paradossale considerando che stiamo parlando di film che spesso associamo ai bei ricordi d’infanzia. Alla fine però ha vinto Up, che già nei primi dieci minuti ci fa capire che dobbiamo ricorrere a una scorta bella grande di fazzoletti. Il protagonista Carl è un simpatico bambino che sogna di vivere mille avventure come il suo idolo, l’esploratore Charles, il quale, accompagnato da alcuni cani che lui stesso ha addestrato, viaggia per il mondo alla ricerca di animali rari. Dove puoi trovarlo Su Disney+

9 Il bambino con il pigiama a righe Livello di tristezza: 9/10 Preparate i fazzoletti e gli stomaci: “Il bambino con il pigiama a righe” diretto da Mark Herman e tratto dall’omonimo romanzo di John Boyne, è una pellicola del 2008 che rivive gli orrori dell’olocausto da un punto di vista completamente nuovo e diverso, dagli occhi del protagonista Bruno, un bambino tedesco che insieme alla propria famiglia si stabilisce nei pressi di un campo di concentramento. Qui, attraverso la rete di un filo spinato, conosce Shmuel, un coetaneo ebreo deportato. Dove puoi trovarlo: Su Tim Vision

8 I segreti di Brokeback Mountain Livello di tristezza: 8/10 Torniamo ai film romantici spostandoci tra le zone montuose e rurali del Wyoming, con “I segreti di Brokeback Mountain”, pellicola che racconta la passione impossibile tra due cowboy, Ennis e Jack, rispettivamente interpretati da Heath Ledger e Jake Gyllenhall. Due giovani uomini in cerca di un lavoro stagionale si presentano a un allevatore e vengono ingaggiati per condurre al pascolo un gregge di pecore nella località di Brokeback Mountain durante l’estate: quella che nasce come un’improbabile amicizia si trasforma gradualmente in qualcosa di molto più forte e incontrollabile. Dove puoi trovarlo: Su Prime Video Leggi anche il nostro articolo sui film a tema LGBTQ+ più belli di sempre.

7 Il Miglio Verde Livello di tristezza: 8/10 Nel 1935 Paul lavora presso il cosiddetto “Miglio Verde“, soprannome del braccio della morte di Cold Mountain. Accusato di aver ucciso due gemelline, John viene condannato alla pena capitale ed è incarcerato nel Miglio, che metterà a soqquadro poichè totalmente fuori controllo. Dove puoi trovarlo: Su Netflix

6 Manchester by the Sea Livello di tristezza: 8/10 “Manchester by the sea” è un dramma familiare con Casey Affleck e Michelle Williams nel quale l’attore interpreta un uomo che fa ritorno, contro voglia, nella sua città in Massachusetts in seguito alla morte del fratello. Lì, deve occuparsi del nipote teenager che gli è stato lasciato in affidamento. Una pellicola estremamente apprezzata dalla critica che si è valsa ben 6 candidature agli Oscar 2017 e che ha visto la vittoria di Casey Affleck come miglior attore protagonista. Dove puoi trovarlo: Su Prime Video

5 Schinder’s List Livello di tristezza: 10/10 Il capolavoro di Steven Spielberg si basa sulla vera storia di Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che salvò “i nemici” ebrei. Cracovia, 1939. Dopo l’invasione della Polonia da parte della Germania, gli ebrei vengono confinati in un ghetto e viene loro vietato di avere attività commerciali. L’imprenditore Oskar Schindler (Liam Neeson) pensa di sfruttare la situazione a proprio vantaggio per avviare una fabbrica che produca pentole e tegami per l’esercito tedesco e inizia a tessere una rete di contatti sfruttando le sue abilità relazionali. L’obiettivo è salvare vite ebree. Dove puoi guardarlo: Su Netflix

4 Pieces of a Woman Livello di tristezza: 8/10 La perla firmata Netflix “Pieces of a Woman” ha come protagonista la talentuosa Vanessa Kirby, candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista. La trama si concentra su Martha e Sean, una giovane coppia di Boston, che è in attesa del loro primo figlio. Prendono la decisione inusuale di partorire in casa e, quando Martha va in travaglio, Sean chiama Barbara, la loro ostetrica, la quale non è disponibile e pertanto invia loro una collega. Il bambino non sopravvivrà al parto e per questo la coppia, e in modo particolare Martha, passerà un momento di crisi profonda. Dove puoi trovarlo: Su Netflix

3 Forrest Gump Livello di tristezza: 8/10 Un film delicato che fa riflettere sulle diversità e su come anche le cose più complesse della vita possono diventare semplici agli occhi di una persona senza malizia. “Forrest Gump” è una pietra miliare, uno di quei film che bisogna aver visto almeno una volta nella vita, che segna inoltre una delle performance meglio riuscite di Tom Hanks. Il film fu accolto dalla critica molto positivamente, dominando gli Oscar 1995: si portò a casa ben 6 statuette aggiudicandosi quella di miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio e migliori effetti speciali. Attraverso trent’anni di storia, Forrest Gump diventa prima campione universitario di football, assiste ai disordini razziali in Alabama, incontra Kennedy poco prima che venga assassinato e infine si arruola per combattere in Vietnam. Il tutto mentre è sempre più innamorato di Jenny, una sua amica di infanzia. Dove puoi trovarlo: Su Netflix

2 L’Attimo fuggente Livello di tristezza: 8/10 John (interpretato dal mitico attore Robbie Williams, in una delle sue più ricordate performance) è un professore molto diverso dai soliti insegnanti; vuole che i ragazzi acquisiscano i veri valori della vita, insegnando loro a vivere momento per momento, perché ogni secondo che passa è un secondo che non tornerà mai più. Cogliere l’attimo, è ciò che veramente conta e vivere senza rimpianti. Dove puoi trovarlo: Su Netflix