Ieri, Marvel Studios ha rilasciato il primo trailer per “Black Panther – Wakanda Forever”, prossima pellicola del filone supereroistico di grande successo.

Il trailer segue il teaser pubblicato il 24 Luglio che presentava ufficialmente il film, nuovi personaggi e la data di uscita.

Questa clip dunque espande quanto già mostrato in precedenza con molte scene nuove e un approfondimento maggiore ad alcuni personaggi del film.

“Black Panther – Wakanda Forever” sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 9 Novembre.

La regia è stata affidata allo statunitense Ryan Coogler confermato dietro la macchina da presa dopo il successo del primo capitolo dedicato al supereroe africano. Nel cast ritornano Angela Bassett, Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o rispettivamente nei panni della regina del Wakanda, Shuri sorella di T’Challa, Okoye leader delle guerriere Dora Milaje e Nakia compagna di T’Challa.

Ovviamente grande è la curiosità per la pellicola che omaggerà la prematura e inaspettata scomparsa dell’attore Chadwick Boseman e che presenterà al grande pubblico l’identità della nuova Pantera Nera.

Spiegazione del trailer di “Black Panther – Wakanda Forever”

Il trailer si apre con la stessa scena solenne, già mostrata nel precedente teaser, delle celebrazioni funebri per la scomparsa del Re del Wakanda, la Pantera Nera T’Challa.

Nella seconda parte della clip vengono mostrate molte scene d’azione inedite, il ritmo del montaggio diventa sempre più incalzante fino alla rivelazione finale della nuova Pantera Nera.

Ed infatti la scena più eclatante del trailer mostra una figura femminile con il costume adattato della Pantera Nera atterrare con la classica posa da supereroe. Anche se il personaggio viene mostrato solo a volto coperto, la silhouette e il design della maschera che riporta il trucco tipico della ragazza lasciano pensare che con ogni probabilità l’eredità di T’Challa venga raccolta proprio dalla sorella Shuri.

Non è la sola novità del film, visto che in queste sequenze s’intravede il debutto di Ironheart, una geniale ragazza di nome Riri Williams (interpretata da Dominique Thorne) capace di replicare un’armatura simile a quella di Iron Man.

Le scene che mostrano Tenoch Huerta nei panni di Namor sono maggiori e più esplorate. Il personaggio proveniente dal regno subacqueo sembra avere un conto in sospeso con il Regno del Wakanda, anche se le motivazioni non sono meglio precisate. Non è da escludere che il personaggio sia in un primo momento un antagonista dei protagonisti per poi allearsi con loro per combattere una minaccia ancora più grande. Ed infatti un frame lascia intravedere Attuma, storico nemico di Namor.

Non mancano ovviamente scene di combattimento spettacolari in cui si alternano lotte corpo a corpo ad esempio delle Dora Milaje o che riguardano la specie guidata da Namor.

E tu, che ne pensi del trailer di “Black Panther – Wakanda Forever”? Lascia un commento!