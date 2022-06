Netflix ha svelato il trailer della serie comica di fantascienza animata per adulti Farzar, in occasione del Netflix Geeked Week 2022.

La serie è dei creatori di Paradise PD, Roger Black e Waco O’Guin e durerà 10 episodi.

Come Paradise PD, anche Farzar è prodotto da Odenkirk Provissiero Entertainment e Bento Box Entertainment, ora di proprietà di Fox Entertainment.

I produttori esecutivi, insieme a Black e O’Guin, sono Marc Provissiero e Scott Greenberg.

Farzar è una stravagante commedia di fantascienza che narra le vicende del principe Fichael e del suo equipaggio, mentre si avventurano fuori dalla loro città protetta da una cupola, per combattere gli alieni malvagi che vogliono ucciderli e mangiarli. Fichael durante il suo viaggio scoprirà che non tutto è ciò che sembra e che potrebbe aver vissuto in una bugia.

Farzar è uno dei numerosi programmi per adulti presenti nell’attuale lista di programmi animati di Netflix. Un’altra aggiunta recente a questa line-up è stata la commedia di fantascienza Inside Job, che racconta le gesta degli sfortunati dipendenti del governo ombra Cognito.

Spiegazione del trailer di Farzar

Il trailer pubblicato da Netflix ha suscitato molta curiosità soprattutto per i contenuti ed è stato anche definito scandaloso a causa di alcune scene.

Le immagini del trailer mettono in luce, anche in modo volgare, i diversi membri del cast oltre ai protagonisti, tra cui lo scienziato Barry Barries, il cyborg Scootie e i gemelli siamesi Mal e Val, compagni di viaggio di Fichael.

Già solo da queste scene rilasciate vediamo come Farzar sia pura follia e come non ci sia niente di scontato all’interno di questo universo dove tutti fanno letteralmente ciò che vogliono.

Netflix sicuramente spingerà Farzar al successo come fatto con Big Mouth, uno dei suoi ultimi sforzi animati per adulti.

E tu, cosa pensi del nuovo trailer di Farzar? Dì la tua nei commenti!