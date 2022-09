Netflix ha rilasciato il primo trailer di “Glass Onion – Knives Out”, attesissimo sequel del film di successo del 2019 “Cena con delitto – Knives Out” dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

Ed infatti è grazie al successo di critica e soprattutto al botteghino che ha avuto ” Cena con delitto – Knives Out” che questo sequel ha visto il via libera dalla produzione. Il primo capitolo, oltre ad un incasso inaspettato ha ottenuto anche la nomination come miglior musical/commedia ai Golden Globe Awards 2020 e la candidatura a miglior sceneggiatura originale ai premi Oscar 2020.

“Glass Onion – Knives Out” uscirà in tutto il mondo su Netflix il 23 Dicembre e in alcune sale selezionate in una data che sarà annunciata in seguito. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival questo mese.

Alla regia e alla sceneggiatura confermato Rian Johnson, sempre più padrone del franchise dopo l’esperienza non del tutto esaltante per la critica con la saga di Star Wars.

Daniel Craig tornerà dunque nei panni del detective Benoit Blanc, in un’avventura nuova e alle prese con un omicidio selvaggio in una splendida località della Grecia.

Proprio come la prima pellicola, anche “Glass Onion – Knives Out” vedrà la partecipazione di un cast corale. Ed infatti, la pubblicazione del trailer ci permette di vedere al fianco di Daniel Craig anche molti altri attori di rilievo come Edward Norton, Ethan Hawke, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Jessica Henwick e Kathryn Hahn.

Spiegazione del trailer di “Glass Onion – Knives Out”

Il detective Blanc è chiamato ad indagare su un misterioso caso di omicidio. Un bizzarro miliardario Miles Bron (Edward Norton) ha infatti invitato i suoi ospiti ad un’esperienza insolita organizzata su un’isola sperduta della Grecia.

Come si deduce dal trailer, gli ospiti saranno alle prese con numerosi enigmi disseminati nella fantastica villa dell’imprenditore tecnologico, ma il divertimento viene interrotto con il ritrovamento di un cadavere senza che l’assassino abbia lasciato tracce.

Già da questa clip, “Glass Onion – Knives Out” mostra i canoni classici del giallo, come la scelta di uno spazio limitato dove sono confinati tutti i personaggi e l’indagine accurata dell’investigatore, tuttavia rivisti in chiave moderna con un ritmo più incalzante e con un tono autoironico dei personaggi.

Con un palese rimando alle opere di Agatha Christie, il detective Blanc ammonisce tutti i presenti che nessuno può considerarsi al sicuro con l’assassino che potrebbe essere chiunque degli invitati.

E tu, cosa ne pensi del trailer di “Glass Onion – Knives Out”? Lascia un commento!