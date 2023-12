Pubblicato il primo trailer ufficiale di Gta 6 e come da tradizione è subito iniziata la caccia da parte degli appassionati a easter egg, curiosità o possibili indizi in grado di offrire maggiori dettagli sul nuovo attesissimo colossal videoludico firmato Rockstar Games.

È vero, il filmato dura solo 91 secondi, ma già a poche ore dalla pubblicazione sono state scoperte tante piccole chicche e dettagli interessanti che è facile lasciarsi sfuggire considerando la velocità e il numero di sequenze mostrate.

In sole sette ore, il video ha superato 41 milioni di visualizzazioni su YouTube, alle quali ci sono da sommare anche i vari milioni di tutti i portali che l’hanno ricaricato sui propri canali.

Il trailer di Gta 6

Contando anche l’introduzione, il trailer dura in totale 91 secondi e mostra davvero tantissimo di come sarà Gta 6: il nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto brillerà come un open world estremamente realistico nella sua location di Vice City, ispirata a Miami, che garantisce una varietà di ambienti notevoli dalla moderna metropoli all’oceano e le paludi.

In queste prime immagini c’è tutto l’universo dei vari Gta quindi troviamo subito la lotta tra malviventi e polizia, i locali notturni e il sesso, fino agli immancabili personaggi insoliti e strambi.

Con lo sfondo musicale di “Love is a long road” di Tom Petty, si conferma la presenza di Lucia come protagonista femminile.

Non manca poi un assaggio della sua storia personale densa di crimini e adrenalina, che l’ha portata in carcere, oltre al mistero di un uomo senza nome, che potrebbe essere il secondo personaggio giocabile e che sembra aver tradito la sua fiducia.

Inoltre, al minuto 00:35 possiamo vedere una serie di isole interconnesse da dei ponti. Non possiamo averne la certezza, ma quasi sicuramente si tratta delle isole Keys di Key West, una città situata a sud della Florida.

Le immagini scorrono veloci nel trailer denso di personaggi fuori di testa e di esibizionismo social. Al momento l’appuntamento per l’uscita di Gta 6 è fissato per un meglio imprecisato periodo del 2025.

Ecco perché Gta non diventerà un film

Il capo di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha spiegato i motivi per cui la serie di Grand Theft Auto non riceverà un adattamento cinematografico.

Quando gli è stata rivolta la domanda su un possibile film dedicato a uno dei franchise più amati nella storia dei videogiochi, il CEO è stato piuttosto categorico: il rischio sarebbe troppo alto.

In effetti, il settore cinematografico è molto diverso da quello dei videogiochi, seppur talvolta sembrano incrociarsi perfettamente.

“La possibilità di fare breccia nel settore cinematografico è molto più bassa rispetto al mercato dell’intrattenimento interattivo” ha spiegato Zelnick.

“Il nostro rapporto di successo per quanto riguarda i prodotti per console va dall’80% al 90%, mentre per uno studio cinematografico si attesta intorno al 30%, il che significa che c’è il 70% di possibilità che un film possa fallire se affidassimo la licenza”.

In linea di massima quindi, il problema principale del settore cinematografico è il ritorno economico, non solo inferiore, ma anche molto più rischioso. Nel caso di Gta, infatti un insuccesso di un possibile film rischierebbe di avere ricadute anche sul videogioco.

E tu cosa ne pensi del trailer di Gta 6 e della possibilità che possa diventare un film? Lascia un commento!