Arriva il primo trailer dell’attesissimo sequel “Joker: Folie à Deux”, con Lady Gaga nei panni della famigerata Harley Quinn.

Oltre a Gaga, Phoenix e Coogan, il film vede protagonisti anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson.

Variety aveva precedentemente riferito che il film diretto da Todd Phillips fosse “principalmente un musical da jukebox” che integra almeno 15 reinterpretazioni di “canzoni molto famose” e potrebbe contenere anche una o due canzoni originali della colonna sonora. La pubblicazione aggiunge che il film dovrebbe “rompere gli schemi dei musical tradizionali”.

La scorsa settimana, i fan hanno potuto ascoltare per la prima volta la voce di Gaga nei panni di Harley Quinn. “Sei Joker… puoi fare tutto quello che vuoi”, dice la star in un video pubblicato su TikTok. In alcune foto trapelate poi dal set si vedono poi Joker e Harley stretti in un abbraccio amorevole con la scritta “the world is a stage” attraverso la parte superiore.

“Folie à Deux” segue il thriller psicologico uscito nel 2019 e nominato per 11 Academy Awards nel 2020, con lo stesso Phoenix vincitore dell’Oscar come miglior attore e Hildur Guðnadóttir premiato per la migliore colonna sonora originale.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 ottobre.

Spiegazione del trailer “Joker: Folie à Deux”

Nel trailer si vede la Harley di Lady Gaga dire a Arthur Fleck di Phoenix “Non sono nessuno” mostrando una versione travolgente del classico di Hal David e Burt Bacharach del 1965. In sottofondo si ascoltano poi le parole di “Ciò di cui il mondo ha bisogno adesso è amore” e “Non ho fatto niente nella mia vita come hai fatto tu.”

Anche se “Love” è l’unica canzone che ci viene fatta ascoltare, nel trailer vediamo le immagini di quelli che sembrano essere molteplici momenti musicali. “Utilizziamo la musica per integrarci, per bilanciare le fratture dentro di noi”, sentiamo dire al personaggio di Steve Coogan nella voce fuori campo.

Sempre nel trailer Phoenix riconosce poi la sua relazione con Harley in una scena in cui appare insieme a Coogan, nella quale afferma: “Ti dirò cosa è cambiato: non sono più solo”, lasciando pensare a tutto ciò che accadrà nel film.

E tu cosa ne pensi del trailer di “Joker: Folie à Deux”? Lascia un commento”