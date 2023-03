È stato rilasciato il primo trailer del reboot di “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” film d’animazione della Paramount Pictures prodotto da Seth Rogen che uscirà nelle sale il prossimo 4 Agosto.

Questa è la seconda versione completamente animata di Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello ad arrivare sul grande schermo e avrà uno stile di animazione a fumetti decisamente colorato, che ricorda “Spider-Man: Into the Spider-Verse” del 2018.

Il cast vocale include Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon nei ruoli rispettivamente di Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Il cast di A-list vede presenti Jackie Chan come Master Splinter, Ayo Edebiri come April O’Neil, Rogen come Bebop, John Cena come Rocksteady, Hannibal Buress come Gengis Frog, Rose Byrne come Leatherhead, Ice Cube come Superfly, Natasia Demetriou come Wingnut, Giancarlo Esposito come Baxter Stockman, Post Malone come Ray Fillet, Paul Rudd come Mondo Gecko e Maya Rudolph come Cynthia Utrom.

I personaggi del film nascono dalle creazioni degli artisti di fumetti Kevin Eastman e Peter Laird, che per primi hanno presentato al mondo le “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” nel 1984 come fumetto attraverso i Mirage Studios.

I produttori Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Grey Pictures stanno supervisionando il film con il regista Jeff Rowe. L’ultimo film di “TMNT” uscito nelle sale è stato il live-action “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” del 2016, prodotto da Michael Bay, e prima ancora un film d’animazione di Kevin Munroe uscito nel 2007.

Spiegazione del trailer di “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

Il trailer offre una prima occhiata su questi giovani eroi che nelle prime immagini che vediamo sono impegnati a scherzare e filmare video di se stessi mentre affettano angurie con spade e stelle ninja, con Donatello che a un certo punto si fa incastrare uno dei un spada Sai di Raffaello nella gamba.

Nel trailer viene spiegata anche la loro storia di origine ad April O’Neil, che diventerà presto una loro nuova amica, anche se passano la maggior parte del tempo a chiarire che una volta erano normali tartarughe prima di venire contaminate da un misterioso “fluido”.

I 4 fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Lo sviluppo del film è iniziato nel 2020, con la società di produzione di Rogen collegata in collaborazione con Paramount e Nickelodeon Movies. Rowe ha diretto il film su una sceneggiatura di Brendan O’Brien, che in precedenza ha co-sceneggiato la commedia universitaria di Rogen del 2014 “Neighbors”.

L’animazione di questa nuova pellicola è generata al computer in stile 2D ed è stata elaborata dalle società di animazione Mikros Image e Cinesite.

E tu, cosa ne pensi del trailer di “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”? Lascia un commento!