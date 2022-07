Con la sempre maggiore diffusione dei manga di cui siamo testimoni oggigiorno, sono aumentate le piattaforme che rendono disponibile alla visione in streaming gli anime da essi tratti.

Netflix è una delle tante: tra serie tv e film d’animazione rappresenta un piccolo porto felice per gli appassionati del genere.

Tra i numerosissimi di cui potremmo parlare, oggi vogliamo consigliarti tre lavori del maestro Makoto Shinkai, noto regista e autore giapponese: “Your name“, “Weathering with you” e “Il giardino delle parole“.

Li puoi trovare tutti e tre in streaming su Netflix, interamente doppiati in italiano.

“Your name”

Prodotto da CoMix Wave Films e distribuito dalla Toho Animation, “Your name” è un lungometraggio del 2016 adattato dall’omonimo romanzo scritto da Shinkai, che del film ha curato la regia.

La storia si svolge in Giappone nel 2010, ed ha per protagonisti due studenti delle superiori: Mitsuya Miyamizu e Taki Tachibana.

I due non si conoscono né si sono mai visti, ma condividono una particolare abilità: si svegliano l’uno nel corpo dell’altra, scambiandosi così le vite fino alla notte successiva.

Quando si rendono conto di ciò, iniziano a cercare un modo per comunicare a vicenda.

Ma quale misterioso segreto si cela dietro questo curioso avvenimento?

“Your name” è un film estremamente dolce e intenso, in cui il mistero, piano a piano, cede il passo al romanticismo, senza però mai divenire stucchevole. Questo è il film perfetto per chi si vuole emozionare e sognare, sotto cieli stellati meravigliosamente disegnati, unici testimoni di un amore che, per poter esistere, non deve sopportare soltanto la distanza spaziale, ma anche e soprattutto quella temporale, ed esistenziale.

“Il giardino delle parole”

Continuiamo questo elenco con “Il giardino delle parole“, film di Shinkai del 2013 prodotto dalla Comix Wave Films e distribuito in Italia dalla Dynit.

Ne “Il giardino delle parole” facciamo subito la conoscenza del protagonista: il quindicenne Takao, che cova il sogno di diventare calzolaio.

Durante un giorno di pioggia, nel parco per andare a scuola incontra una misteriosa donna intenta a leggere un libro di poesie. Incuriosito, Takao le si avvicina, e i due iniziano una conversazione che li porta ad aprirsi sempre di più l’una verso l’altro, ma che avviene sempre nel medesimo posto e solo durante le giornate in cui piove.

Ma chi è quella donna misteriosa verso cui Takao, nonostante la notevole differenza d’età, inizia a provare una sempre più forte attrazione mentale oltreché fisica?

“Il giardino delle parole” è un film di genere puramente sentimentale. Nessuna magia, nessuno scambio di corpi o evento sovrannaturale, accadono in esso. Semplicemente, è il racconto di vita di due anime sole che si incontrano, parlano, si confidano sogni e speranze e si innamorano, indipendentemente da tutto e tutti, con la stessa dolcezza e malinconia con cui le gocce di pioggia abbandonano il cielo piangente.

“Weathering with you”

Anche noto con il nome italiano de “La ragazza del tempo“, “Weathering with you” è un film d’animazione giapponese del 2019 scritto e diretto da Makoto Shinkai, prodotto dalla Comix Wave Films e distribuito in Italia dalla Nexo Digital.

Nell’anno di uscita, è stato candidato ai Satellite Awards come miglior film d’animazione.

La trama di “Weathering with you” ruota attorno alle vicende del giovane Hodaka che, dopo essere fuggito di casa, si trasferisce a Tokyo, anche se qui la vita non è affatto semplice come pensava. L’incontro inaspettato con una sua coetanea, una ragazza di nome Hina, però, gli cambia la vita.

Perché Hina non è una semplice adolescente: è una portatrice di sereno, misteriosa figura del folklore le cui preghiere sono in grado di allontanare il maltempo e riportare il Sole. Ma a tutto c’è un prezzo, ed Hodaka e Hina si accorgeranno ben presto di quanto i loro giorni felici stiano rapidamente per terminare.

Non solo l’amore, è al centro di questo film. L’abbandono scolastico, lo sfruttamento e i problemi familiari sono infatti temi ricorrenti nell’opera, che rendono i protagonisti più adulti di quanto anagraficamente sono – e dovrebbero essere. Un film che parte lento ma che una volta ingranato attrae come la magia di cui è permeato.

–

Avete visto qualcuno di questi tre film o siete ispirati a vederli? Fatecelo sapere nei commenti!