Il nuovo singolo di Tricarico è Mi Manchi negli Occhi, una dolce ballad carica di malinconia che è un vero e proprio crescendo di emozioni e musica. La canzone, in rotazione radiofonica da oggi 11 dicembre 2020, è stato composta da Tricarico in collaborazione con il gallerista milanese Giancarlo Pedrazzini.

Ancora una volta Tricarico riesce a toccare corde molto intime nell’animo umano, ad emozionare con le parole poetiche e la musica di Mi Manchi negli Occhi. Il singolo arriva dopo l’edizione speciale di Io Sono Francesco, a 20 anni dalla sua prima uscita, e continua a confermarci la particolarità è la bellezza dell’arte di Tricarico.

Il significato del testo di Mi Manchi negli Occhi

Il testo della canzone esprime delicatamente emozioni come la malinconia, la mancanza, a riconoscenza e la preziosità dell’amore. La canzone è un vero e proprio dialogo tra la voce di Tricarico e la musica, che inizialmente è affidata al suono del pianoforte e man mano si arricchisce e cresce con gli archi e i cori.

Il testo, vera e propria poesia in musica, è stato pensato appostamente per prestarsi all’interpretazione individuale di ogni persona che l’ascolta, non entrando nel dettaglio di una “storia” da raccontare, piuttosto di un’emozione condivisa, che per ognuno di noi può significare qualcosa di diverso e di preciso.

Da sempre artista tra i più intimi e ricercati, Tricarico dimostra ancora una volta la sua bravura e la sua immensa sensibilità, la vicinanza all’animo umano, alle sue emozioni, spesso piccole e indecifrabili. Un testo, quello di Mi Manchi negli Occhi, che tocca corde profonde, e che regala parole semplici per spiegare un sentire che semplice non è affatto.

Per me è davvero bellissima.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, ma prima leggi il testo per intero della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Mi Manchi negli Occhi di Tricarico

Mi manchi negli occhi

ed io non ci avevo mai pensato

che sono il frutto di quell’amore sconfinato

così grande che ti fa mancare il fiato

Mi manchi negli occhi

e tra un attimo sono lì e tu mi aspetti

la mancanza non è amore

non è amore ora

vita è la vita lasciala andare via

sei così bella

Grazie per questo nuovo giorno

grazie per questo nuovo cielo

grazie per questo nuovo amore

che arriva inaspettato

e la vita ricomincerà

Mi manchi negli occhi

e che colpa c’hai tu

in ginocchio a celebrare l’assenza

guarda ti sei sbucciato i ginocchi

fammi vedere sta bicicletta lì che c’è

[?]

Mi manchi negli occhi

hai visto amore mio che bella questa festa

sei la cosa più bella quando mi manchi

che tra poco ti vedo e mi risplendi negli occhi

Grazie per questo nuovo giorno

grazie per questa nuova luce

grazie per questo nuovo amore

che arriva inaspettato

e la vita ricomincerà

Grazie per questa nuova gioia

grazie per questo nuovo cielo

grazie per questo nuovo amore

che arriva inaspettato

e la vita ricomincerà

Grazie, grazie, grazie

per questo nuovo amore

che arriva inaspettato

e la vita ricomincerà

Mi manchi negli occhi

ed io non ci avevo mai pensato