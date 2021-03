Tutta colpa di Freud è un film di Paolo Genovese, uscito nel 2014 e che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che, a distanza di anni, si è deciso di farlo diventare una serie televisiva. A dir la verità, si tratta di una decisione nata nel dicembre 2019, ma che ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia con le riprese iniziate ufficialmente solo nel giugno 2020.

Creata sempre da Paolo Genovese con l’aiuto di Carlo Mazzotta e di Chiara Laudani, diretta da Rolando Ravello, ha fatto il suo debutto in streaming su Prime Video con la prima stagione composta da otto episodi. Nel cast ritroviamo alcuni nomi noti come quello di Claudio Bisio nei panni di Francesco Taramelli, mentre le sue due figlie sono interpretate da Marta Gastini (veste i panni di Marta Taramelli, ricercatrice universitaria) e da Demetra Bellina (è la 18enne Emma Taramelli). Nel cast anche Luca Bizzarri nei panni di Claudio Malesci.

Per chi non ha la possibilità di vedere la serie tv Tutta colpa di Freud su Prime Video, sarà necessario aspettare ancora un po’, più precisamente questo autunno, quando la serie tv andrà in onda in chiaro su Canale 5.

Claudio Bisio in Tutta colpa di Freud

La trama di Tutta colpa di Freud

Lo psicanalista milanese Francesco è separato da tempo ed ha cresciuto da solo le sue tre figlie: Sara (che sta per sposarsi), Marta (ricercatrice universitaria) ed Emma (diciottenne che sogna di fare l’influencer). Una alla volta, le tre ragazze lasciano la casa paterna con Francesco che si sente abbandonato ed ha un attacco di panico che lo costringe ad andare in terapia. Una serie di circostanze, costringe le ragazze a tornare a vivere con il padre e Francesco si trova a dover gestire questa situazione inaspettata cercando, contemporaneamente, di mettere ordine nella sua vita ed in quella dei suoi pazienti.

