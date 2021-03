Non nascondiamocelo: ci sono stati molti momenti nella nostra vita in cui avremmo fatto di tutto, ma veramente di tutto, per il nostro cantante preferito. D’altronde quando qualcuno rapisce il nostro cuore e ci definiamo dei veri e propri fan niente può sembrare troppo.

C’è chi ha volato dall’altra parte del mondo per vedere esibirsi il proprio cantante o band preferita, chi ancora si è tatuato nomi, cognomi e quant’altro sul proprio corpo. Essere fan e molto appassionati di qualcosa è sicuramente una cosa bellissima, ma lo sapete che ci sono stati casi in cui alcuni fan hanno veramente superato ogni limite?

Oggi condivideremo con voi tutte quelle volte in cui dei fan hanno esagerato, arrivando a fare cose nei limiti della decenza e a cui non potreste mai credere.

Siete pronti? Cominciamo!

01 di 09 Jessie J Tutti noi abbiamo fatto molto per vedere i nostri artisti preferiti e siamo stati disposti a tutto pur di passare anche solo pochi minuti con loro. Ci sono anche molti fan che ci tengono particolarmente ad assomigliare ai propri idoli per dimostrare loro un senso di forte vicinanza. Nessuno ha mai però superato un fan di Jesse J, la famosa cantante pop autrice di “Price Tag”. Nel 2011 Jesse cadde durante un concerto rompendosi un piede; da allora ha problemi cronici a una gamba che le causano l’artrite e le impediscono di camminare a lungo con i tacchi. Un dolore che non si augurerebbe nessuno, soprattutto all’inizio della propria carriera. Ebbene, poco dopo aver scoperto della caduta della sua cantante preferita, un suo fan ha voluto replicare la caduta di Jesse per poter essere come lei. Forse l’aspetto più inquietante è che il fan inviò le foto e le prove dell’accaduto alla cantante, trovando i suoi recapiti, e lasciandole un biglietto con su scritto “farei di tutto per essere come te”.

02 di 09 Justin Bieber C’è chi sarebbe disposto a rompersi la gamba per assomigliare al proprio idolo, e chi invece sarebbe disposto a pagare fior di quattrini per assomigliargli in tutto e per tutto. E’ stato il caso di un fan di Justin Bieber, che è arrivato a spendere più di 100 mila dollari per assomigliare al suo idolo. Purtroppo il fan non fu particolarmente fortunato e non ebbe tanto tempo per godersi la somiglianza al cantante: morì nel 2015 poco dopo la fine dei suoi interventi.

03 di 09 Ashley Tisdale Tutti almeno una volta nella vita abbiamo scritto ai nostri idoli. Lo abbiamo fatto nei commenti di Instagram, su Twitter o Facebook, scherzandoci magari sopra con gli amici e con leggerezza. D’altronde i social sono un importante mezzo attraverso il quale possiamo comunicare con molte persone tra cui i nostri cantanti e attori preferiti. C’è stato però un fan di Ashley Tisdale che ha superato ogni limite scrivendole più di 18 mila tweets, dichiarandosi follemente innamorato di lei. L’uomo le scriveva come se fossero in una vera relazione. E’ arrivato anche al punto di presentarsi a casa dell’attrice fingendosi un fattorino e minacciarla.

04 di 09 Jared Leto Non è una novità che i fan sognino di regalare qualcosa al proprio idolo. I regali più comuni tendono ad essere semplici peluche o braccialetti, qualcosa di semplice ma incisivo. Un concetto completamente sconosciuto a un fan di Jared Leto che gli ha fatto recapitare per posta una scatola contenente un orecchio, insieme a un biglietto con su scritto “stai ascoltando”? A dir poco inquietante a detta dell’attore e cantante dei 30 seconds to Mars, che ha dichiarato in un’intervista di non aver mai scoperto da chi provenisse quella scatola.

05 di 09 Paula Abdul Purtroppo ci sono delle volte in cui l’ammirazione che si prova nei confronti del proprio idolo diventa una vera e propria ossessione. E’ stato il caso di una giovane ragazza che pur di incontrare Paula Abdul si iscrisse ad American Idol, di cui Paula era giudice. Quando fu scartata compì un gesto estremo e si suicidò. Venne trovata morta nella propria auto proprio davanti alla casa della cantante circondata dalle sue foto.

06 di 09 Harry Styles Harry Stiles – Credit Field Harry Styles non è particolarmente fortunato quando si tratta di fan, o comunque possiamo dire non abbia avuto esperienze molto piacevoli. Una delle più ricordate e che ha fatto molto discutere è stata l’occasione nella quale una fan gli ha chiesto un selfie. Nulla di strano direte voi: fare i selfie con una persona famosa o con il nostro idolo è il sogno nel cassetto di tutti e accettarli fa spesso parte dell’essere delle star. Ciò che fece scalpore è che questa fan si presentò al funerale della nonna dell’ormai ex cantante degli One Direction per chiedergli uno scatto anche insistentemente, un momento imbarazzante oltre che molto triste. Negli anni Harry non è stato immune ad altri momenti in cui le sue fan si sono superate: una delle più famose è la fan che organizzò un matrimonio in cui lo sposava – o per lo meno, sposava la sua sagoma. Con un vero sacerdote e veri invitati, oltretutto anche molto numerosi.

07 di 09 Robert Pattinson Harry Styles non è l’unica persona famosa al mondo ad essere sposata senza saperlo: la studentessa Lauren Adkins, ai tempi del college, volò a Las Vegas per sposare il suo grande idolo Robert Pattinson. Ne era talmente innamorata che arrivò a spendere più di duemila dollari per organizzare la cerimonia e girò per la città portandosi dietro la sagoma dell’attore allora conosciuto e molto amato per il suo ruolo di protagonista nella saga di Twilight.

08 di 09 Brad Pitt Tutti abbiamo sognato di vedere la casa dei nostri idoli e perché no, anche essere invitati a qualche lussuoso party. La maggior parte di noi di norma però aspetterebbe un invito prima di presentarsi a casa del proprio idolo. Non è stato lo stesso per una fan di Brad Pitt, che si è introdotta nella sua villa, ha frugato tra le sue cose, ha provato i suoi vestiti, si è servita delle sue bibite, ha girovagato per il suo giardino e infine si è addormentata nel suo letto, dove è stata trovata da una guardia che ha immediatamente avvisato la polizia.