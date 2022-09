“Tutti i miei ricordi” è il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni, disponibile su tutte le piattaforme da Venerdì 16 Settembre 2022.

Il brano anticipa l’uscita del disco “Materia – Pelle” che verrà rilasciato il prossimo 7 Ottobre e che costituirà il secondo capitolo della trilogia “Materia” dopo il primo album “Materia – Terra” uscito a fine 2021 e che ha ottenuto il doppio disco di platino.

L’intenzione è quella di mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

“Tutti i miei ricordi” è stato scritto da Marco Mengoni in collaborazione con Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne firma anche la produzione.

Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà ad Ottobre nei principali palazzetti d’Italia con MENGONI LIVE 2022 e hanno già registrato il sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.

Il significato di “Tutti i miei ricordi” di Marco Mengoni

“Tutti i miei ricordi” porta in sé il seme della contaminazione, degli incontri inaspettati e dei mondi differenti che si amalgamano perfettamente pur mantenendo le proprie peculiarità.

La voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato e di quei ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. “Tutti i miei ricordi” viene sinteticamente definito dagli autori tramite tre parole: contaminazione, consapevolezza ed onestà.

Se all’inizio del brano c’è infatti un piccolo richiamo alle sonorità del mondo orientale, è pur vero che “Tutti i miei ricordi” è pervasa da un sound anni ’80, contaminato e attualizzato dalle sapienti mani di Dario Faini.

Marco Mengoni ci consegna un brano dal testo intenso e malinconico, che si scontra solo apparentemente con un arrangiamento ritmato e coinvolgente. Di fatto, “Tutti i miei ricordi” è la canzone giusta per ripartire con nuove consapevolezze ed energie dopo la pausa estiva.

Il testo di “Tutti i miei ricordi” di Marco Mengoni

I miei occhi sono l’unica cosa che intravedi

E sono sufficienti a dirti tanto

Chissà che cosa credi, cosa pensi

Mentre cammino e non mi vieni incontro

Un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso

Cosa credi? Cosa pensi?

Cosa chiedi?

Non rispondi più

Forse io, ho troppi strappi ancora da coprire

Forse io, sto per tornare al punto di partenza

Se ho messo in pausa la mia vita, era soltanto per capirla

E non mi importa di star bene

Tutti i miei ricordi, saranno la mia schiena contro il vento

Tutti i miei ricordi, saranno un ancora agganciata al cielo

Tu c’eri quando, tu c’eri quando

Correvamo contro il tempo

Ora siamo fuori tempo

Ho visto cose per quello chе sono davvero

Scambiato spesso acciaio e argеnto per oro

Mi chiedo cosa credi

Cosa chiedi, cosa pensi

Non ci sei più

Forse io, ho fatto viaggi nelle notte insonni

Forse io, ho spalle forti ancora gli occhi stanchi

Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla

E accontentarmi di star bene

Tutti i miei ricordi, saranno la mia schiena contro il vento

Tutti i miei ricordi, saranno un ancora agganciata al cielo

Tu c’eri quando, tu c’eri quando

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo

Tutti i miei ricordi, saranno luce sotto un cielo appeso

Tutti i miei ricordi, saranno i tuoi da te non mi difendo

Tu c’eri quando, tu c’eri quando

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo

Prendo un quaderno a quadretti

E coloro caselle come fossero dubbi

Quante ore passate a togliere tutti i chiodi

Dai migliori pensieri andati distrutti

Te li ricordi?

Tutti i miei ricordi

Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento

Tutti i miei ricordi saranno un’ancora agganciata al cielo

Tu c’eri quando, tu c’eri quando

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo

Ora siamo fuori tempo

