I cinema italiani riaprono a poco a poco i battenti, e tra i primi film in sala ci sarà Tutti Per Uma, una commedia adatta a tutta la famiglia pronta a regalarci qualche ora di sana comicità.

Il film, diretto da Susy Laude, arriverà nei cinema italiani dal 2 giugno 2021, mentre il trailer ufficiale è stato reso noto soltanto poche ore fa e puoi vederlo in cima all’articolo.

La sorpresa più gradita è quella di trovare nel cast Lillo Petrolo, reduce dal successo di LOL. chi ride è fuori, insieme a Pietro Sermonti, Antonio Catania e Laura Bilgeri. Nel trailer di Tutti Per Uma possiamo già capire il tono e la portata della storia che ci viene raccontata.

La trama del film Tutti Per Uma

Protagonisti del film sono i componenti della famiglia Ferliga, famiglia di viticoltori tutta al maschile con a capo Nonno Attila, interpretato da Antonio Catania, padre e padrone con mentalità all’antica. C’è poi il fratello minore di Attila, Dante (Lillo Petrolo) che è un bambinone che si rifiuta di crescere, suo figlio Ezio (Pietro Sermonti), vedovo e appassionato di apicoltura. E infine i nipotini Francesco ed Emanuele.

La situazione familiare è fragile, tra continui litigi e preoccupazioni legate all’azienda di famiglia quasi sul lastrico, i Ferliga tentano di andare avanti. Tutto cambia quando in casa arriva Uma, una misteriosa ragazza che tutti vorrebbero compiacere, combinando guai di ogni tipo.

Uma però, invece di scappare da quella famiglia di matti, decide di restare cambiando per sempre la loro vita.

Tutti Per Uma nasce come una commedia familiare e per famiglie, capace di far ridere e divertire a tutte le età. Il modo perfetto per tornare al cinema dopo mesi di stop, insieme a tutta la famiglia.

E tu cosa ne pensi di Tutti Per Uma? Andrai a vederlo al cinema? Lascia un commento per farcelo sapere.