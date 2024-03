Chi non ha mai sentito parlare, almeno una volta nella vita, di Twilight? La serie cinematografica che si basa sulla saga letteraria di Stephanie Meyer. All’attivo ha cinque film che sono stati dei veri e propri successi mondiali tanto che hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il primo film, Twilight, ha fatto il suo debutto nel 2008, mentre l’ultimo capitolo The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 è arrivato nel 2012. A distanza di più di dieci anni sono film che fanno ancora parlare perché sono stati in grado di attirare l’attenzione con una storia originale e di emozionare il pubblico soprattutto grazie ai due protagonisti, Isabella Swan (interpretata dall’attrice Kristen Stewart) ed Edward Cullen (interpretato dall’attore Robert Pattinson). Quello che stiamo vivendo è, senza dubbio, il periodo in cui i titoli del passato sono pronti per tornare in voga. Abbiamo iniziato con il reboot di Gossip Girl, ma la lista continua ad allungarsi giorno dopo giorno.

Ed ovviamente non poteva non esserci anche Twilight in questa lunga lista. Ormai se ne parlava da mesi, ma finalmente ora arrivano le prime informazioni che portano con sé un’importante novità. Lionsgate, infatti, ha confermato i rumors degli ultimi periodo ed ha confermato che anche Twilight avrà il suo reboot. Tuttavia dimenticatevi i reboot a cui siamo stati abituati fino a questo momento. Il reboot di Twilight, infatti, sarà una serie animata. Pare che fin dall’inizio del progetto sia stata pensata per diventare una serie animata proprio perché dalla serie originale di libri sono state create tre graphic novel ispirate al mondo dei manga.

Bella Swan ed Edward Cullen di Twilight

Dalla Lionsgate non hanno dubbi e sono convinti che la serie animata di Twilight riuscirà ad ottenere un maggiore consenso e ad attirare maggiormente l’attenzione e l’interesse del pubblico. Per il momento sappiamo davvero poco come, ad esempio, che Stephanie Meyer sarà coinvolta nel nuovo adattamento, ma non ci è dato sapere se la serie animata partirà dai suoi libri diventando, così, un vero e proprio reboot o se si baserà su una storia in particolare e su un personaggio diventando uno spin off. Sappiamo che Wyck Godfrey ed Erik Feig saranno i produttori esecutivi, ma non conosciamo ancora lo showrunner. Una cosa è certa: nessuno si aspettava questa novità.

Solo pochi mesi fa si era ipotizzato a Jenna Ortega come attrice femminile e Jacob Elordi come protagonista maschile per il reboot di Twilight ed invece non sarà così. La domanda che sorge spontanea, ora, è chiedersi se qualcun altro prenderà esempio e se nascerà un nuovo filone dei reboot. Non ci resta altro che aspettare e vedere se questo reboot di Twilight in versione animata sarà una scommessa vincente o, al contrario, qualcosa che non piacerà al pubblico.

E tu cosa ne pensi della decisione di far diventare Twilight una serie animata? Ti piace come idea? Ti aspettiamo nei commenti!