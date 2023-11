In questo weekend ho visto un po’ di film su Netflix. Qualcuno più interessante e qualche altro meno. Ultima chiamata per Istanbul è senz’altro nella seconda lista.



“Ultima chiamata per Istanbul” è un film Netflix che narra la storia di un incontro casuale in aeroporto tra due persone sposate, che sfocia in una notte indimenticabile a New York, intrisa di eccitazione, desiderio e tentazione.

Dopo aver visto “Ultima chiamata per Istanbul”, mi sono trovato a corto di parole. Nonostante abbia passato un’ora a cercare di dare un senso al film, non sono riuscito a trovare alcuna spiegazione. Ad essere sincero, non sembrava neanche valere la pena di sforzarsi. Il film mi ha lasciato confuso e perplesso, come se mancasse di una chiara direzione o di uno scopo definito. Scritto da Nuran Evren Sit (non nuova a film di questo tipo) e diretto da Gonenc Uyanik, il film dà l’impressione che anche i suoi creatori fossero incerti riguardo a ciò che stavano cercando di realizzare. Guardare “Ultima chiamata per Istanbul” è come ascoltare un racconto confuso di un ubriaco che si è appena scolato due bottiglie di Vodka, il tipo di storia che potrebbe sembrare affascinante a chi è sotto l’effetto dell’alcol ma che al mattino si rivela per quello che è: un delirio senza senso.

Nuran e Gonenc sembrano convinti del valore della loro storia da portare sullo schermo. Gonenc è così rapito dalla sceneggiatura che trascura l’aspetto visivo del racconto. Prima di spiegare perché penso che Nuran abbia scritto e Gonenc abbia diretto questo film, lasciatemi raccontarvi in breve la trama. Mehmet (interpretato da Kivanç Tatlitug) incrocia casualmente Serin (interpretata da Beren Saat) all’aeroporto di New York, e tra loro scatta subito un’attrazione. Il classico colpo di fulmine. Quando la borsa di Serin viene accidentalmente presa da qualcun altro, Mehmet si offre di aiutarla a recuperarla. È evidente che sta solo cercando un pretesto per trascorrere più tempo con lei, e lei sembra gradire. Tuttavia, la storia prende una piega leggermente più interessante quando scopriamo che entrambi i personaggi sono sposati. Sebbene Mehmet affermi di non voler tradire sua moglie, i suoi sentimenti per Serin sono evidenti agli spettatori. È facile intuire come si evolverà la storia dopo 2 secondi.

“Ultima chiamata per Istanbul” si conclude in modo prevedibile. Non ci sono sorprese. La sorpresa – se così si può chiamare – arriva a metà del film. Dopo essersi sviluppato come un leggero film romantico, la narrazione diventa improvvisamente sconcertante quando un uomo minaccia Serin con un coltello nelle strade malfamate di New York. Come si arriva a questo punto? Serin scende dall’autobus mentre Mehmet paga un ragazzo per un ritratto. Perché quell’artista non ha chiesto i soldi prima? Perché, in tal caso, i due personaggi non si sarebbero (temporaneamente) separati. Così, Serin si trova in una situazione pericolosa con un coltello puntato contro mentre Mehmet deve correre in suo soccorso. Quale è il senso di questa scena? È questo il modo del film di disilludere sul romanticismo di New York, visto che Serin e Mehmet stavano discutendo di quanto fosse bella la città? Se è così, perché tornare poi a un tono allegro e spensierato dopo una scena così scomoda? Questo rende il film ancora più sconnesso e disarmonico.

Poi c’è la scena della competizione orgasmica, in cui Serin emette gemiti davanti al pubblico mentre Mehmet la osserva con… desiderio? Disagio? Gelosia? È difficile capire quali siano le sue emozioni in quel momento. E poi, dopo che i personaggi vanno a letto insieme, il film rivela i suoi segreti. Questo “segreto”, questo “colpo di scena scioccante”, è il motivo principale alla base della realizzazione di questo film. Alcune parti del film che prima sembravano vaghe o confuse ora acquistano un po’ di senso. Tuttavia, “Ultima chiamata per Istanbul” diventa ancora più ridicolo dopo il colpo di scena. La sua premessa diventa assurda. La situazione appare completamente poco convincente. Questo è ciò che succede quando si usa la macchina da presa solo per sorprendere il pubblico. Inizialmente, si ha l’impressione che Serin abbia un obiettivo sinistro in mente, e più tardi, si pensa che il film possa evolversi in qualcosa di diverso. Entrambe queste possibilità sembrano più interessanti di ciò che accade effettivamente nel film.

È impossibile ignorare il colpo di scena, ma anche se lo si fa, il messaggio trasmesso al pubblico è inaccettabile. Non posso discutere i dettagli senza rivelare spoiler, ma diciamo solo che promuove l’idea di dare la priorità al proprio partner rispetto alla carriera, anche se sai che ci saranno sempre litigi ecc. Il film afferma che ogni relazione ha alti e bassi e che il divorzio non dovrebbe essere la risposta corretta. Tuttavia, questo pensiero sarebbe stato più convincente se la coppia sullo schermo avesse avuto una connessione più forte. Guardandoli, diventa evidente che non hanno un futuro insieme e che la felicità sembra irraggiungibile (è artificialmente creata per il finale). “Ultima chiamata per Istanbul” lascia un retrogusto amaro e ci informa che abbiamo appena assistito a uno dei peggiori film dell’anno, se non il peggiore.

E tu hai visto Ultima chiamata per Istanbul? Dì la tua nei commenti.

Tra l’altro adoro Istanbul ma della città sul Bosforo manco un’immagine.