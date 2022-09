Niccolò Moriconi, da tutti conosciuto semplicemente come Ultimo, è un cantautore di Roma classe 1996 che, nel giro di poco tempo, è riuscito a farsi spazio nel difficile mondo della musica diventando una delle voci più amate in Italia e non solo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, nella categoria Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze ed il secondo posto raggiunto nel 2019 sempre sul palco dell’Ariston con il brano I tuoi particolari, è stato la voce di canzoni in grado di regalare emozioni come Vieni nel mio cuore, Piccola stella, Ti dedico il silenzio, Buongiorno vita, Rondini al guinzaglio, Pianeti e Sogni appesi per citarne alcune. Alle spalle si è appena lasciato un tour estivo in giro per l’Italia con 15 date quasi tutte sold out. Inutile negarlo, nell’ultimo periodo qualunque cosa faccia è un successo: le sue canzoni sono cantate da tutti e non ci sono distinzioni di età, è un cantante che unisce le generazioni. Al momento il cantautore si trova in Gran Bretagna, precisamente a Londra, ma non per delle vacanze o per staccare la spina. Ultimo, infatti, è al lavoro per il suo nuovo album come lui stesso scrive sui suoi profili social:

“Sono venuto qui per scrivere il mio nuovo disco”.

Poche parole, ma che sono bastate per accendere l’entusiasmo dei suoi fan che non vedono l’ora di ascoltare nuovi brani. Mentre tutto il Regno Unito è ancora in lutto per la recente scomparsa della Regina Elisabetta II, Ultimo trova ispirazione nella capitale inglese in modo da poter dare nuova vita ai suoi pensieri. Una città speciale per lui poiché gli permette di realizzarsi:

“Londra per me è un posto speciale. a sua malinconia l’ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano… credo che ognuno sia destinato a sentirsi in un determinato modo in certi posti… c’è chi dice che sia per le vite passate, io non lo so…”.

Il cantante Ultimo

Infatti, forse non tutti sanno che, mentre era alle prese con la registrazione di Pianeti nel 2016 si è recato a Londra per cercare nuove ispirazioni e la malinconia tipica della città inglese gli ha permesso di credere nei suoi sogni e realizzarli. Una cosa che vuole replicare anche ora, infatti ha preso una casa (e questo ci fa pensare che il suo soggiorno a Londra durerà abbastanza) ed ha comprato un pianoforte per dare libero sfogo alla sua arte:

“Ecco, sono venuto qui cercando quella stessa ispirazione, ho bisogno di tornare come quando nel 2016 camminavo qui e mi chiedevo “chissà dove arriverò con questa musica. Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui. Ho preso una casa e comprato un pianoforte, vediamo cosa esce… La missione sarà portarsi a Roma il pianoforte e poter dire “su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco”.

I suoi fan sono in fermento, sicuri che anche questa volta il loro Niccolò regalerà grandi emozioni. D’altronde è tornato nella città che gli ha permesso di diventare quello che è oggi: una delle voci più amate nel mondo della musica italiana ed è pronto per dare il massimo facendo poi ritorno in Italia con il suo pianoforte, ma soprattutto con un nuovo album di inediti che seguirà la pubblicazione di Solo, il suo quarto album in studio che è stato pubblicato il 22 ottobre 2021 e che contiene brani come Tutto questo sei tu, 22 settembre e Buongiorno vita.

E tu sei un fan di Ultimo? Cosa ti aspetti dal nuovo album in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!